В мэрии Уфы собрали ночью всех коммунальщиков и отчитали за неубранный снег

Напомним, вчера в ГИБДД по Уфе опубликовали результаты проверки очистки снега с дорог и тротуаров. В ведомстве заявили, что ситуация плачевная и «оставляет желать лучшего», и что нечищенный снег может стать причиной аварий на дорогах.