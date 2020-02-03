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В мэрии Уфы собрали ночью всех коммунальщиков и отчитали за неубранный снег

3 февраля 2020, 06:07
Фото: ГИБДД по Уфе
Экстренное совещание собрал первый заместитель мэра Уфы Салават Хусаинов.

Хусаинов заявил, что есть замечания по качеству выполненных работ сразу от жителей трех районов: Октябрьского, Советского и Орджоникидзевского. Уфимцы жалуются на нечищенные дворы, и никакой усиленный режим работы коммунальных служб им не помогает.

Он принял тот факт, что качественной работе мешают припаркованные автомобили и добавил, что важно постоянно информировать жителей о грядущей уборке.

«В последующие дни ожидается ухудшение погодных условий. В связи с этим, на местах необходимо правильно организовать работу и усилить контроль за ее выполнением», – сразу заявил Хусаинов.

Замглавы городской администрации поручил в усиленном режиме продолжать уборку, особенно во дворах и на придомовых территориях.

Напомним, вчера в ГИБДД по Уфе опубликовали результаты проверки очистки снега с дорог и тротуаров. В ведомстве заявили, что ситуация плачевная и «оставляет желать лучшего», и что нечищенный снег может стать причиной аварий на дорогах.

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