В мэрии Уфы разрешили распланировать 60 гектаров земли

Городская администрация дала разрешение компании «Восток» разработать проект межевания и планировки земли между улицей Булякова, проспектом Дружбы народов и Затонским шоссе.
Общая площадь участка составляет 59,5 гектаров, на ней нет никаких объектов, большая часть территории не занята лесами.
Планируется построить на участке жилые дома высотой более девяти этажей, а также спортивные, культурные и социальные объекты, поликлиники и диагностические центры.
Проект нужно сдать в Главархитектуру в течение полутора лет.