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В мэрии Уфы разрешили распланировать 60 гектаров земли

3 февраля 2020, 09:11
Фото: Медиахолдинг1Mi
Разрешение дано на межевание земли в Затоне.

Городская администрация дала разрешение компании «Восток» разработать проект межевания и планировки земли между улицей Булякова, проспектом Дружбы народов и Затонским шоссе.

Общая площадь участка составляет 59,5 гектаров, на ней нет никаких объектов, большая часть территории не занята лесами.

Планируется построить на участке жилые дома высотой более девяти этажей, а также спортивные, культурные и социальные объекты, поликлиники и диагностические центры.

Проект нужно сдать в Главархитектуру в течение полутора лет.

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