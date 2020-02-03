В Башкирии отозвали лицензию на недропользование у УГОКа

Со ссылкой на ресурс e-disclosure РБК-Уфа сообщает, что речь идет о геологическом изучении, которое включает в себя оценку и поиск месторождений, разведку и добычу ископаемых, в том числе на использование отходов горнодобывающего и связанных производств на Восточно-Молодежном участке руд цветных металлов. Предварительно оценивается, что на месторождении 71,6 тысяч тонн меди, 295,1 тысяча тонн цинка.
Срок действия досрочно прекращенной лицензии должен был закончится 15 января 2041 года. Об отзыве предприятие оповестили в департаменте по недропользованию по Уральскому федеральному округу в конце прошлого года.
Учалинский ГОК за прошедшие девять месяцев получил убыток в размере 368 млн рублей при выручке в 16,7 млрд рублей.
Ранее мы писали о том, что УГМК выставил на Авито известняковый карьер в Башкирии в районе Худолазского месторождения. В состав объекта, предлагаемого к продаже, входят ремонтный блок, корпуса крупного и среднего дробления, грохочения и прочие здания и сооружения в количестве 14 штук, а также 8 единиц различной техники. При этом уточняется, что земельные участки суммарной площадью более 195 гектаров находятся в собственности и в аренде, имеется своя железнодорожная ветка протяженностью свыше 10 километров.