В Башкирии отозвали лицензию на недропользование у УГОКа

Ранее мы писали о том, что УГМК выставил на Авито известняковый карьер в Башкирии в районе Худолазского месторождения. В состав объекта, предлагаемого к продаже, входят ремонтный блок, корпуса крупного и среднего дробления, грохочения и прочие здания и сооружения в количестве 14 штук, а также 8 единиц различной техники. При этом уточняется, что земельные участки суммарной площадью более 195 гектаров находятся в собственности и в аренде, имеется своя железнодорожная ветка протяженностью свыше 10 километров.