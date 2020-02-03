Усиление контроля со стороны ЦБ – главный вызов для банков в 2020 году

Ужесточение началось после кризиса 2008 года, в момент возникновения у регуляторов по всему миру недоверия к оцениванию рынком рисков и эффективному распределению капитала. В итоге ЦБ ограничил виды кредитования из-за серьезных рисков. Вместе с тем, пишет expert.ru, валютное кредитование экспортеров и ипотечное кредитование даже в кризис выступали наиболее надежными.