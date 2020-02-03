Усиление контроля со стороны ЦБ – главный вызов для банков в 2020 году

Аналитики отметили ряд факторов, влияющих на бизнес-модель самых разных групп банков. Так, первым является механизм макропруденциального регулирования. Специалисты подчеркивают, что в настоящее время ЦБ оказывает направляющее воздействие на кредитование путем жестоких мер. Уровень жесткости контроля в России дважды превысил среднемировое значение.
Ужесточение началось после кризиса 2008 года, в момент возникновения у регуляторов по всему миру недоверия к оцениванию рынком рисков и эффективному распределению капитала. В итоге ЦБ ограничил виды кредитования из-за серьезных рисков. Вместе с тем, пишет expert.ru, валютное кредитование экспортеров и ипотечное кредитование даже в кризис выступали наиболее надежными.
Часто как заслугу ЦБ позиционируют охлаждение рынка потребительского кредитования накануне кризиса в 2013 году. Но, по мнению экспертов, внушительная доля кредитов физлицам наоборот уменьшает вероятность дефолта банка.
Стоит отметить, что сейчас часто упоминают об опасности увеличения темпов роста кредитования над ростом доходов. В противном случае у банковской системы страны не будет возможности догнать другие развитые страны по соотношению кредитов к ВВП.
Соответственно, ограничения на кредитование снижают доступность кредита для инвестиций, «зажимают» внутренний спрос, замедляя рост экономики. Так, банковское регулирование только сдерживает макроэкономическую политику.
Второй элемент, оказывающий влияние на деятельность банков в РФ, — система быстрых платежей. Согласно имеющимся данным, в 2010-е годы Россия стала лидером по росту проникновения неконтролируемых безналичных платежей. В настоящее время ЦБ, как правило, базируется на примере Европейского центробанка, что может привести к краху отечественной банковской системы.
Так, регулятор требовал нулевые тарифы на переводы для банков — участников системы быстрых переводов по номеру телефона. Следовательно, банки тратили внушительные суммы, не получив при этом никакого дохода.
Третьим элементом выступает маркетплейс Банка России, создающий угрозу для чистого процентного дохода банков.
Главная функция маркетплейса заключается в депозитном брокерстве. Клиенты подключившихся банков получат возможность дистанционного открытия счета в любом банке, что сократит конкурентные преимущества крупных банков, увеличив приток средств в небольшие организации.
Фактическим последствием станет процентная война за вкладчика. Наиболее рискованные банки с более выгодными ставками, наберут обязательств и обанкротятся, а региональные банки, ради которых создавался проект, столкнутся с жесткой конкуренцией. При этом возникнут проблемы с безопасностью: клиентские сведения будут храниться сразу в нескольких местах.
Отмечается, что Россия имеет все шансы стать технологическим лидером в финансовом секторе, но для этого необходимо сохранить стимулы для инноваций, отказавшись от государственной монополии рынка.