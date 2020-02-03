The National Interest: США должны опасаться российских огнеметных систем «Солнцепек»

Напомним, что тяжелые огнеметные системы ТОС-1А «Солнцепек» были испытаны во время учений в начале весны прошлого года. Испытания проводились в Западном военном округе, военнослужащими полка радиационной, химической и биологической безопасности Вооруженных сил Российской Федерации.