The National Interest: США должны опасаться российских огнеметных систем «Солнцепек»

По словам Пека, ТОС-1А «Солнцепек» - реактивная установка залпового огня. Система установлена на шасси от танка Т-72. Стреляет «Солнцепек» термобарическими ракетами. Всего один залп таким боеприпасом полностью уничтожает оборону противника.
«Солнцепек» смешивает горючее и кислород в облаке. При детонации данное облако с помощью высокой температуры и давления создает мощнейший разрушительный эффект, сообщил обозреватель The National Interest.
Напомним, что тяжелые огнеметные системы ТОС-1А «Солнцепек» были испытаны во время учений в начале весны прошлого года. Испытания проводились в Западном военном округе, военнослужащими полка радиационной, химической и биологической безопасности Вооруженных сил Российской Федерации.