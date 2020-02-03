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The National Interest: США должны опасаться российских огнеметных систем «Солнцепек»

3 февраля 2020, 13:08
Фото: pxhere.com
Обозреватель журнала The National Interest Майкл Пек написал статью, в которой призвал Вашингтон обратить внимание на российские огнеметные системы «Солнцепек».

Эксперт подчеркнул, что Москва готова использовать свое новое оружие. Об этом информирует RNS.

По словам Пека, ТОС-1А «Солнцепек» - реактивная установка залпового огня. Система установлена на шасси от танка Т-72. Стреляет «Солнцепек» термобарическими ракетами. Всего один залп таким боеприпасом полностью уничтожает оборону противника.

«Солнцепек» смешивает горючее и кислород в облаке. При детонации данное облако с помощью высокой температуры и давления создает мощнейший разрушительный эффект, сообщил обозреватель The National Interest.

Напомним, что тяжелые огнеметные системы ТОС-1А «Солнцепек» были испытаны во время учений в начале весны прошлого года. Испытания проводились в Западном военном округе, военнослужащими полка радиационной, химической и биологической безопасности Вооруженных сил Российской Федерации.

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