Стало известно, куда перешла на работу экс-глава минземимущества

Сегодня, 3 февраля, на оперативном совещании в правительстве Башкирии глава региона Радий Хабиров официально сообщил о назначении исполняющей обязанности министра земельных и имущественных отношений Башкортостана Натальи Полянской. Ранее она была заместителем министра.
Уточняется, что Наталья Полянская работала прежде юристом и старшим преподавателем кафедры гражданского процесса Башкирского государственного университета, а также работала по договорам гражданско-правового характера. В 2019 году пришла на работу в Министерство земельных и имущественных отношений РБ и довольно быстро делала карьеру.
Ее предшественница Гульшат Арсланова, по словам Радия Хабирова, перешла на работу в систему МФЦ.