Стало известно, куда перешла на работу экс-глава минземимущества

Уточняется, что Наталья Полянская работала прежде юристом и старшим преподавателем кафедры гражданского процесса Башкирского государственного университета, а также работала по договорам гражданско-правового характера. В 2019 году пришла на работу в Министерство земельных и имущественных отношений РБ и довольно быстро делала карьеру.