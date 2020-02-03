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Стало известно, куда перешла на работу экс-глава минземимущества

3 февраля 2020, 05:52
Фото: pravitelstvorb.ru
Ее преемница официально представлена на оперативке в Доме Республики.

Сегодня, 3 февраля, на оперативном совещании в правительстве Башкирии глава региона Радий Хабиров официально сообщил о назначении исполняющей обязанности министра земельных и имущественных отношений Башкортостана Натальи Полянской. Ранее она была заместителем министра.

Уточняется, что Наталья Полянская работала прежде юристом и старшим преподавателем кафедры гражданского процесса Башкирского государственного университета, а также работала по договорам гражданско-правового характера. В 2019 году пришла на работу в Министерство земельных и имущественных отношений РБ и довольно быстро делала карьеру.

Ее предшественница Гульшат Арсланова, по словам Радия Хабирова, перешла на работу в систему МФЦ.

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