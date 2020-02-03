После публикаций в СМИ в школах Уфы аннулируют заявления о согласии на обыск детей

Как сообщили в мэрии, причиной появления таких заявлений может быть ЧП в школе в Нижегородке, в ходе которого одна девочка ударила ножом другую. После этого в управлении образования Уфы провели на прошлой неделе совещание с начальниками районных отделов образования. На нем были даны рекомендации усилить меры безопасности в школах.