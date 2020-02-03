После публикаций в СМИ в школах Уфы аннулируют заявления о согласии на обыск детей

Сегодня, 3 февраля, информационно-аналитическое управление администрации Уфы прислало в редакцию Медиакорсети разъяснения по поводу появившихся в ряде столичных школ бланков заявлений о согласии родителей на то, чтобы их детей обыскивали в школе.
Напомним, мы опубликовали сообщение о том, что подобные бланки раздали как минимум в восьми школах Уфы.
Как сообщили в мэрии, причиной появления таких заявлений может быть ЧП в школе в Нижегородке, в ходе которого одна девочка ударила ножом другую. После этого в управлении образования Уфы провели на прошлой неделе совещание с начальниками районных отделов образования. На нем были даны рекомендации усилить меры безопасности в школах.
- Были даны следующие рекомендации: усилить контрольно-пропускной режим, отработать с сотрудниками действия при чрезвычайных ситуациях, провести дополнительные инструктажи с обучающимися о недопустимости нахождения запрещенных предметов во время учебного процесса, проинструктировать родителей о необходимости дополнительного осмотра личных вещей детей на предмет ношения в школу запрещенных предметов. Обсуждался также вопрос о проведении добровольных осмотров школьников в случаях острой необходимости. Однако все эти меры носили рекомендательный характер! – сообщили Медиакорсети в мэрии Уфы.
По словам представителей мэрии, бланки заявлений, наделавшие столько шума, были «инициированы самостоятельно школами».
- Учебные учреждения аннулируют их, - заверили в мэрии.
Медиакорсеть следит за ситуацией.