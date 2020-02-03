Пассажирское железнодорожное сообщение России с Китаем приостановлено

В «РЖД» ссылаются на письмо главного государственного санитарного врача по железнодорожному транспорту Российской Федерации. В документе говорится об опасности проникновения новой формы пневмонии в страну. Для недопущения подобного с 00:00 по московскому времени третьего февраля 2020 года пассажирское железнодорожное сообщение между РФ Китаем временно приостановят.