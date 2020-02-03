Пассажирское железнодорожное сообщение России с Китаем приостановлено

В «РЖД» ссылаются на письмо главного государственного санитарного врача по железнодорожному транспорту Российской Федерации. В документе говорится об опасности проникновения новой формы пневмонии в страну. Для недопущения подобного с 00:00 по московскому времени третьего февраля 2020 года пассажирское железнодорожное сообщение между РФ Китаем временно приостановят.
Так будут отменены поезда №3/4 Пекин - Москва, поезд №320/20-19/319 Чита - Забайкальск — Пекин и беспересадочные вагоны Москва - Пекин, курсирующие в составах поездов №2/1, №320/319 и №20/19.
В «РЖД» отметили, что беспересадочные вагоны Москва – Пекин, отбывшие из Москвы первого февраля, проследуют в сообщении Москва – Забайкальск.
Накануне в «РЖД» рассказали об отмене с 31 января пассажирского поезда Суйфэньхэ – Гродеково и отмене следования вагонов ФПК по маршруту Чита – Маньчжурия.