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Пассажирское железнодорожное сообщение России с Китаем приостановлено

3 февраля 2020, 13:05
Фото: pxhere.com
Компания «РЖД» с третьего февраля 2020 года приостановила железнодорожное сообщение с Китаем.

Данная мера обусловлена распространением коронавируса 2019-nCoV. Об этом информирует RNS.

В «РЖД» ссылаются на письмо главного государственного санитарного врача по железнодорожному транспорту Российской Федерации. В документе говорится об опасности проникновения новой формы пневмонии в страну. Для недопущения подобного с 00:00 по московскому времени третьего февраля 2020 года пассажирское железнодорожное сообщение между РФ Китаем временно приостановят.

Так будут отменены поезда №3/4 Пекин - Москва, поезд №320/20-19/319 Чита - Забайкальск — Пекин и беспересадочные вагоны Москва - Пекин, курсирующие в составах поездов №2/1, №320/319 и №20/19.

В «РЖД» отметили, что беспересадочные вагоны Москва – Пекин, отбывшие из Москвы первого февраля, проследуют в сообщении Москва – Забайкальск.

Накануне в «РЖД» рассказали об отмене с 31 января пассажирского поезда Суйфэньхэ – Гродеково и отмене следования вагонов ФПК по маршруту Чита – Маньчжурия.

#Новости#Светлана (Холдинг) Павлова#Общество
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