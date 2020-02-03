Михаил Мишустин: надежды и ожидания

При этом главный вопрос, который ставят эксперты, в том, сможет ли Михаил Мишустин отделить свои профессиональные подходы к сбору налогов от реализации задач премьера, которые раньше его не беспокоили и в расчет не принимались. Например, озвученные президентом страны задачи по улучшению благосостояния населения, вхождению экономики России в пятерку крупнейших в мире и повышению инвестиционной привлекательности противоречат привычным для экс-начальника ФНС методам.