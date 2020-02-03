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Михаил Мишустин: надежды и ожидания

3 февраля 2020, 12:41
Фото: Медиахолдинг 1Mi
Что главный налоговик страны сделал за 10 лет работы, за что его благодарят и недолюбливают в бизнес-среде, и стоит ли ожидать позитивных перемен в экономике России?

— Самое важное — снять барьеры для бизнеса, сократить издержки для бизнеса, во всяком случае существенно поговорить с бизнесом, — таковы были первые слова Михаила Мишустина перед назначением на премьерский пост. И здесь самая главная опасность, по мнению экспертов, как бы диалог не оказался монологом.

При этом главный вопрос, который ставят эксперты, в том, сможет ли Михаил Мишустин отделить свои профессиональные подходы к сбору налогов от реализации задач премьера, которые раньше его не беспокоили и в расчет не принимались. Например, озвученные президентом страны задачи по улучшению благосостояния населения, вхождению экономики России в пятерку крупнейших в мире и повышению инвестиционной привлекательности противоречат привычным для экс-начальника ФНС методам.

Если Михаил Мишустин останется верен своим принципам повышения сборов любой ценой, то выжмут всех до последней капли — ради формального достижения показателей. Напомним, новый премьер анонсировл изыскание дополнительных 2 трлн руб. на выполнение указов президента и надбавку в 100% росгвардейцам за работу на митингах в Москве, Петербурге, Московской и Ленинградской областях. В таком случае останется надеяться лишь на то, что планы экс-начальника ФНС потерпят фиаско.

Подробнее — в исследовании «Новых известий».

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