Лада за 156, Ауди за 700: в Уфе вновь устроили аукцион по продаже арестованных авто

Среди них, например, Nissan Almera 2014 года выпуска, который можно приобрести за 530 тысяч рублей, ZAZ Chance 2012 года выпуска, начальная цена которого составляет 130 тысяч рублей, Mitsubishi Lancer 2006 года выпуска, его можно купить за 253 980 рублей, Audi А6 2011 года за 713 475 тысяч, Lada Priora тогого же года — за 156 тысяч.