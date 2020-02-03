Лада за 156, Ауди за 700: в Уфе вновь устроили аукцион по продаже арестованных авто

Об этом сообщили в пресс-службе судебных приставов республики. Среди представленных лотов, которые уйдут с молотка, 33 автомобиля.
Среди них, например, Nissan Almera 2014 года выпуска, который можно приобрести за 530 тысяч рублей, ZAZ Chance 2012 года выпуска, начальная цена которого составляет 130 тысяч рублей, Mitsubishi Lancer 2006 года выпуска, его можно купить за 253 980 рублей, Audi А6 2011 года за 713 475 тысяч, Lada Priora тогого же года — за 156 тысяч.
Среди представленных марок также Peugeot 3008, FAW V5, Chevrolet Cruze и другие.
Напомним, ранее мы писали о том, что в туалете судебных приставов вместо туалетной бумаги житель Стерлитамака неизвестный обнаружил документы с мокрыми печатями и подписями должников. В них были раскрыты все их персональные данные, включая адреса, ФИО и даже размер долга. По данному факту в ведомстве начали проверку.