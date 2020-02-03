Известно от каких болезней чаще всего умирают жители Башкирии

Портал Ufacitynews.ru со ссылкой на Башстат сообщает, что в 2019 году из-за болезней системы кровообращения скончалось 19 029 человек. Еще 595 человек погибли из-за новообразований.
Приводится также, что 3 526 человек скончались по разным причинам: 457 человек погибли в ЧП с транспортом, 81 из-за отравления алкоголем, 794 свели счеты с жизнью и еще 139 были убиты.
Если посмотреть на данные об умерших в результате болезней, то 2 267 скончались в результате болезней органов пищеварения, 807 от инфекций и паразитов и 2722 от болезней дыхания.
Статистика показывает, что в целом смертность в регионе снизилась. В 2019 году скончалось на 1322 человека меньше, чем в 2018. Показатель составил 45 144 человека.