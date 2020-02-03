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Известно от каких болезней чаще всего умирают жители Башкирии

3 февраля 2020, 05:36
Фото: Медиахолдинг1Mi
Аналитики сообщили, что самой распространенной причиной смерти в регионе стали болезни системы кровообращения.

Портал Ufacitynews.ru со ссылкой на Башстат сообщает, что в 2019 году из-за болезней системы кровообращения скончалось 19 029 человек. Еще 595 человек погибли из-за новообразований.

Приводится также, что 3 526 человек скончались по разным причинам: 457 человек погибли в ЧП с транспортом, 81 из-за отравления алкоголем, 794 свели счеты с жизнью и еще 139 были убиты.

Если посмотреть на данные об умерших в результате болезней, то 2 267 скончались в результате болезней органов пищеварения, 807 от инфекций и паразитов и 2722 от болезней дыхания.

Статистика показывает, что в целом смертность в регионе снизилась. В 2019 году скончалось на 1322 человека меньше, чем в 2018. Показатель составил 45 144 человека.

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