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Большинство национальных проектов в России оказались невыполнимыми

3 февраля 2020, 11:11
Фото: Медиахолдинг 1Mi
Счетная палата опубликовала доклады о проверке исполнения 8 из 13 нацпроектов.

Во всех проанализированных проектах — масса нарушений в сопроводительной документации, сдвиг сроков исполнения мероприятий по федеральным проектам и несогласованность. Напомним, нацпроекты должны вывести Россию в пятерку крупнейших мировых экономик, повысить транспортную доступность регионов, развить малый и средний бизнес, повысить уровень культуры и образования.

При этом оперативно отслеживать достижение поставленных целей нельзя: были отменены все ежегодные промежуточные целевые показатели, остались только финальные цели на 2024 год.

В этом контексте, например, в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» выяснилось, что «какие-либо показатели, методики расчетов или методические подходы к оценке динамики достижения целевых показателей и развития сектора отсутствуют», потому что Минэкономразвития не выполнило указ и не разработала методики подсчета количества занятых в МСП людей и долю МСП в экономике России. Счетная палата обратилась за численностью занятых в Реестр МСП и обнаружила стабильный спад числа работников вместо ожидаемого роста.

Минкультуры представило свои отчеты о выполнении своего нацпроекта только по состоянию на 11 июля 2019 года. Документального подтверждения того, что плановые значения нацпроекта в III квартале прошлого года были достигнуты, нет.

Подробнее — в исследовании «Новых известий».

#Новости#Андрей Королев#Общество
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