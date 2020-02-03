Большинство национальных проектов в России оказались невыполнимыми

Во всех проанализированных проектах — масса нарушений в сопроводительной документации, сдвиг сроков исполнения мероприятий по федеральным проектам и несогласованность. Напомним, нацпроекты должны вывести Россию в пятерку крупнейших мировых экономик, повысить транспортную доступность регионов, развить малый и средний бизнес, повысить уровень культуры и образования.
При этом оперативно отслеживать достижение поставленных целей нельзя: были отменены все ежегодные промежуточные целевые показатели, остались только финальные цели на 2024 год.
В этом контексте, например, в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» выяснилось, что «какие-либо показатели, методики расчетов или методические подходы к оценке динамики достижения целевых показателей и развития сектора отсутствуют», потому что Минэкономразвития не выполнило указ и не разработала методики подсчета количества занятых в МСП людей и долю МСП в экономике России. Счетная палата обратилась за численностью занятых в Реестр МСП и обнаружила стабильный спад числа работников вместо ожидаемого роста.
Минкультуры представило свои отчеты о выполнении своего нацпроекта только по состоянию на 11 июля 2019 года. Документального подтверждения того, что плановые значения нацпроекта в III квартале прошлого года были достигнуты, нет.