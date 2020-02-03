Большинство национальных проектов в России оказались невыполнимыми

В этом контексте, например, в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» выяснилось, что «какие-либо показатели, методики расчетов или методические подходы к оценке динамики достижения целевых показателей и развития сектора отсутствуют», потому что Минэкономразвития не выполнило указ и не разработала методики подсчета количества занятых в МСП людей и долю МСП в экономике России. Счетная палата обратилась за численностью занятых в Реестр МСП и обнаружила стабильный спад числа работников вместо ожидаемого роста.