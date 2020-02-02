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В Башкирии начали зачисление школьников в первый класс

2 февраля 2020, 09:48
Фото: Медиахолдинг1Mi
Сообщение о том, как можно подать заявление появилось на сайте ведомства.

В министерстве образования сообщили, что прием в первый класс в школы республики начался с 1 февраля 2020 года.

Родителей будущих первоклассников предупреждают о возможных сбоях в электронной системе приема, но заверяют, что будут приняты все дети.

В ведомстве отметили, что документы можно подать через портал сервиса электронной очереди в школы. Однако из-за высокой активности на странице может возникнуть необходимость в ее обновлении. Проблемы могут возникнуть и во время подачи заявления через госуслуги.

Подать документ можно и в бумажном виде, отметили в министерстве. В пресс-релизе также опубликовали контактные данные, по которым можно обращаться в случае возникновения проблем: +7(347) 266 10 96, +7 (347) 218 00 00, [email protected], [email protected]

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