Известно, куда устроилась экс-министр Башкирии после своего увольнения

Против назначения Шафиковой на пост ректора БИРО его сотрудники устроили акцию протеста, писали петицию, однако назначение все же состоялось. Источники сообщили Медиакорсети, что за время ее работы было уволено много сотрудников, она доводила до слез даже мужчин, рассказал собеседник.