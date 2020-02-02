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Известно, куда устроилась экс-министр Башкирии после своего увольнения

2 февраля 2020, 08:00
Фото: bashkortostan.er.ru
Теперь Гульназ Шафикова будет работать в Башкирском государственном педагогическом университете.

На сайте университета сообщается, что скандальный экс-министр образования получила должность на кафедре дошкольной педагогики и психологии.

Напомним, Гульназ Шафикова была министром образования в Башкирии, но покинула должность после череды скандалов. Впрочем после ее перехода на новую должность в качестве ректора Института развития образования Башкирии и здесь началась череда новых.

Против назначения Шафиковой на пост ректора БИРО его сотрудники устроили акцию протеста, писали петицию, однако назначение все же состоялось. Источники сообщили Медиакорсети, что за время ее работы было уволено много сотрудников, она доводила до слез даже мужчин, рассказал собеседник.

В августе прошлого года глава Башкирии Радий Хабиров публично посоветовал нынешнему главе минобра республики Айбулату Хажину прекратить череду скандалов в БИРО.

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