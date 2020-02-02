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«Адмирал» взял реванш у «Салавата Юлаева». «СЮ» проиграл 16 матчей из 24 последних

2 февраля 2020, 11:51
Фото: «Адмирал»
Медиакорсеть — о заключительном матче «Салавата» на Дальнем Востоке.

«СЮ» словно опоздал на матч

Старая, как хоккейный мир, истина — играть надо все 60 минут. «Юлаевцы» же отрезками словно выпадали из происходящего. 59 минут матча «Адмирал» вел со счетом 3:1 абсолютно по делу и лишь в концовке гости сравняли счет. Хотя по такому содержанию и результату тяжело назвать это подвигом. Скорее компенсацией.

Из первой двадцатиминутки почти ничего не выделить. Вторая в целом получилась, за исключением последних минут, когда хозяевам удалась насыщенная позиционная атака с 2 бросками в створ и одним в сторону ворот Андрея Кареева. В третьем можно выделить минут семь.

Повторился привычный сценарий: пропустить первыми, с большим трудом сравнять счет и вернуться в игру, опять пропустить. Только на сей раз кино прокрутили два раза подряд и вершилось все буллитами, в которых удался только один бросок.

Послематчевые броски у команды Уфы традиционно страдают. Неправы говорящие «в плей-офф буллитов не будет, поэтому это неважно». При нынешней системе начисления очков буллиты особенно важны, в плей-офф еще надо попасть и штрафные броски там бывают. Наконец, это хороший показатель индивидуального мастерства.

Шансы забросить были в большинстве, мог забить Илья Крикунов на 25-й минуте, примерно в середине третьего периода чумовое спасение совершил Александр Трушков, было попадание в штангу, на 52-53-х минутах хорошо заперли соперника в зоне (2 броска в створ, 4 блокшота — рекорд сезона по блокированию).

В медлительности и отсутствии остроты не упрекнуть, однако все это — скорее отдельные вспышки, чем систематические угрозы. Количество – было, качество — когда как.

Десять пробросов за матч – это нонсенс. Их за игру обычно бывает 2-4. Это десять неорганизованных смен в защите и десять подарков сопернику. На счастье подопечных Николая Цулыгина центральные сработали успешно.

СЮ Адмирал
Corsi for (CF) 87 52
CF, % 62,59% 37,41%
Голы 5 на 5 1 3
Броски в створ 5 на 5 (БВ) 36 24
PDO, % 90,28% 109,72%
Броски мимо створа 33 21
БВ вообще 43 27
Доля БВ в общем числе бросков 56,58% 56,25%
БВ за минуту в атаке 3,79 3,12
Блокшоты за минуту в защите 0,92 1,94
БВ после ВВбр 5 на 5 1 2
БВ после входа 5 на 5 3 3
БВ первой тройки 6 3
БВ защитников 13 8
Пробросы 5 на 5 10 2
ВВбр после пробросов 8 4
Вход (раскат, форчек, подбор в атаке) 5 на 5 26 31
Брак при входе 5 на 5 18 14
Успешный вход, % 59,09% 68,89%
Вброс 5 на 5 9 4
Брак при вбросе 5 на 5 15 13
Успешный вброс, % 37,50% 23,53%
Использование входа 5 на 5, % 64,71% 72,58%
Вход+вброс+ВВбр в атаке 5 на 5 40 43
Вход+вброс+брак+Вбр в атаке 5 на 5 81 91
Смены в атаке, % 49,38% 47,25%
Вход 5 на 5, завершившийся БВ 18 21
Доля входа с БВ 40,91% 46,67%
Вброс 5 на 5, завершивйшися БВ 6 1
Доля вброса с БВ 25,00% 5,88%
Смены 5 на 5, завершившиеся БВ 24 23
Доля смен с БВ 19,83% 17,16%

Два перехвата — два гола «Адмирала»

Если в пятницу чудил вратарь «моряков» Юхо Олкинуора, то на сей раз щедры на дары были защитники «бело-зеленых». По таким пасам легко понять, почему Евгений Лисовец не всегда проходит в состав (хотя он новичок команды и в Минске был лидером). Номер 14 буквально отдал шайбу Александру Мерескину. Тот и Лисовца объехал, и распластавшегося Павла Коледова.

107 секунд спустя — новая история. Алексей Кручинин пасует Александру Бурмистрову, и тот хочет оставить шайбу Павлу Коледову, но происходит перехват. Зачем такие действия при прессинге подопечных Сергея Светлова? Не перехватят, так давить будут. Да и Андрей Кареев прямой бросок не взял.

При желании можно включить и самый первый гол в матче — в том случае «Адмирал» закрывал зону, перехватывая шайбу на выбросе. Идеологически суть та же: «Салават» с большим трудом выходит из-под давления и так, а хозяева еще и добавили в скорости в агрессии относительно прошлой встречи.

Это грубые ошибки, и они на ровном месте. В этом сезоне «юлаевцы» нередко совершают неточные пасы под давлением, однако дважды за две минуты — такого еще не было. Это именно неверное решение, а не технический брак. Тренерский штаб обязан вымарывать подобное. Пока не очень выходит.

Настоящий уфимец победил названных

Обратите внимание: в этом материале до сих пор не было написано «уфимцы». Тяжело так назвать команду, в которой не сыграло ни одного уроженца столицы Башкирии, а в составе соперника уфимец был. Именно в матче против родного клуба за «Адмирал» дебютировал защитник Тимур Ахияров. Не факт, что совпадение.

Ахиярова должны помнить те, кто внимательно следил за «Толпаром» в 2016–2018 годах. Он не был звездой, но ему нельзя было отказать в трудолюбии и физической подготовке — нередко был в лидерах по игровому времени, выходил в неравенстве и во всех смыслах был одним из самых полезных в команде.

Был заявлен в первую пару и в самом деле вышел с первых минут. Дебютировал успешно: по два раза бросил и заблокировал (второй бросок нанес после перехвата партнеров, он подключился в атаку), не терял позицию. Один раз из-под него бросал Александр Бурмистров, поэтому надо быть пожестче, но для первого матча — зачет.

Сошников не может все делать в одиночку

Фото: «Адмирал»

Никита забросил 6 на 5, он же ассистировал Александру Бурмистрову на третий гол команды и опять же он забросил единственный буллит. Номер 90 — тот парень, которого сегодня не упрекнуть ни в чем. Но что же остальные?

Сакари Маннинен не забивает десять матчей. Теему Хартикайнен без очков и без голов уже четыре встречи. 13 игр не забрасывает некогда атакующий защитник Филип Ларсен (раньше он был смелее). В рамках дальневосточного выезда легионеры не сделали ничего значимого. Спрос в первую очередь с них.

И один из них, Линус Умарк, даже не вошел в состав на матч. Впрочем, в его случае это может быть и дисциплинарная мера: швед чувствует себя в клубе по-хозяйски и если у него плохое настроение, запросто может нагрубить кому угодно. В последнем «Зеленом дерби» у него состоялся весьма агрессивный разговор с Николаем Цулыгиным (здесь на 6:10).

Поговаривают, что некоторые игроки чувствуют себя в коллективе весьма вольготно и неохотно признают иерархию. В текущей ситуации «Салавату» еще и внутренних проблем не хватало. Проиграно 6 из 9 последних матчей или 16 из 24 последних. Работает аксиома — нет содержания, нет и результата. Последний перерыв на Евротур это и последний шанс на исправление недочетов.

Если играть так же и все-таки попасть в плей-офф, то все закончится очень быстро.

Семь последних матчей регулярного сезона

11 февраля, 19:00. «СЮ» — «Адмирал»

13 февраля, 19:00. «СЮ» — «Спартак»

15 февраля, 16:30. «СЮ» — СКА

17 февраля, 19:00. «СЮ» — «Сочи»

21 февраля, 18:30. «Барыс» — «СЮ»

23 февраля, 17:00. «Металлург» — «СЮ»

25 февраля, 21:00. «Ак Барс» — «СЮ»

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