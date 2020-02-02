«Адмирал» взял реванш у «Салавата Юлаева». «СЮ» проиграл 16 матчей из 24 последних

«СЮ» словно опоздал на матч
Старая, как хоккейный мир, истина — играть надо все 60 минут. «Юлаевцы» же отрезками словно выпадали из происходящего. 59 минут матча «Адмирал» вел со счетом 3:1 абсолютно по делу и лишь в концовке гости сравняли счет. Хотя по такому содержанию и результату тяжело назвать это подвигом. Скорее компенсацией.
Из первой двадцатиминутки почти ничего не выделить. Вторая в целом получилась, за исключением последних минут, когда хозяевам удалась насыщенная позиционная атака с 2 бросками в створ и одним в сторону ворот Андрея Кареева. В третьем можно выделить минут семь.
Повторился привычный сценарий: пропустить первыми, с большим трудом сравнять счет и вернуться в игру, опять пропустить. Только на сей раз кино прокрутили два раза подряд и вершилось все буллитами, в которых удался только один бросок.
Послематчевые броски у команды Уфы традиционно страдают. Неправы говорящие «в плей-офф буллитов не будет, поэтому это неважно». При нынешней системе начисления очков буллиты особенно важны, в плей-офф еще надо попасть и штрафные броски там бывают. Наконец, это хороший показатель индивидуального мастерства.
Шансы забросить были в большинстве, мог забить Илья Крикунов на 25-й минуте, примерно в середине третьего периода чумовое спасение совершил Александр Трушков, было попадание в штангу, на 52-53-х минутах хорошо заперли соперника в зоне (2 броска в створ, 4 блокшота — рекорд сезона по блокированию).
В медлительности и отсутствии остроты не упрекнуть, однако все это — скорее отдельные вспышки, чем систематические угрозы. Количество – было, качество — когда как.
Десять пробросов за матч – это нонсенс. Их за игру обычно бывает 2-4. Это десять неорганизованных смен в защите и десять подарков сопернику. На счастье подопечных Николая Цулыгина центральные сработали успешно.
|СЮ
|Адмирал
|Corsi for (CF)
|87
|52
|CF, %
|62,59%
|37,41%
|Голы 5 на 5
|1
|3
|Броски в створ 5 на 5 (БВ)
|36
|24
|PDO, %
|90,28%
|109,72%
|Броски мимо створа
|33
|21
|БВ вообще
|43
|27
|Доля БВ в общем числе бросков
|56,58%
|56,25%
|БВ за минуту в атаке
|3,79
|3,12
|Блокшоты за минуту в защите
|0,92
|1,94
|БВ после ВВбр 5 на 5
|1
|2
|БВ после входа 5 на 5
|3
|3
|БВ первой тройки
|6
|3
|БВ защитников
|13
|8
|Пробросы 5 на 5
|10
|2
|ВВбр после пробросов
|8
|4
|Вход (раскат, форчек, подбор в атаке) 5 на 5
|26
|31
|Брак при входе 5 на 5
|18
|14
|Успешный вход, %
|59,09%
|68,89%
|Вброс 5 на 5
|9
|4
|Брак при вбросе 5 на 5
|15
|13
|Успешный вброс, %
|37,50%
|23,53%
|Использование входа 5 на 5, %
|64,71%
|72,58%
|Вход+вброс+ВВбр в атаке 5 на 5
|40
|43
|Вход+вброс+брак+Вбр в атаке 5 на 5
|81
|91
|Смены в атаке, %
|49,38%
|47,25%
|Вход 5 на 5, завершившийся БВ
|18
|21
|Доля входа с БВ
|40,91%
|46,67%
|Вброс 5 на 5, завершивйшися БВ
|6
|1
|Доля вброса с БВ
|25,00%
|5,88%
|Смены 5 на 5, завершившиеся БВ
|24
|23
|Доля смен с БВ
|19,83%
|17,16%
Два перехвата — два гола «Адмирала»
Если в пятницу чудил вратарь «моряков» Юхо Олкинуора, то на сей раз щедры на дары были защитники «бело-зеленых». По таким пасам легко понять, почему Евгений Лисовец не всегда проходит в состав (хотя он новичок команды и в Минске был лидером). Номер 14 буквально отдал шайбу Александру Мерескину. Тот и Лисовца объехал, и распластавшегося Павла Коледова.
107 секунд спустя — новая история. Алексей Кручинин пасует Александру Бурмистрову, и тот хочет оставить шайбу Павлу Коледову, но происходит перехват. Зачем такие действия при прессинге подопечных Сергея Светлова? Не перехватят, так давить будут. Да и Андрей Кареев прямой бросок не взял.
При желании можно включить и самый первый гол в матче — в том случае «Адмирал» закрывал зону, перехватывая шайбу на выбросе. Идеологически суть та же: «Салават» с большим трудом выходит из-под давления и так, а хозяева еще и добавили в скорости в агрессии относительно прошлой встречи.
Это грубые ошибки, и они на ровном месте. В этом сезоне «юлаевцы» нередко совершают неточные пасы под давлением, однако дважды за две минуты — такого еще не было. Это именно неверное решение, а не технический брак. Тренерский штаб обязан вымарывать подобное. Пока не очень выходит.
Настоящий уфимец победил названных
Обратите внимание: в этом материале до сих пор не было написано «уфимцы». Тяжело так назвать команду, в которой не сыграло ни одного уроженца столицы Башкирии, а в составе соперника уфимец был. Именно в матче против родного клуба за «Адмирал» дебютировал защитник Тимур Ахияров. Не факт, что совпадение.
Ахиярова должны помнить те, кто внимательно следил за «Толпаром» в 2016–2018 годах. Он не был звездой, но ему нельзя было отказать в трудолюбии и физической подготовке — нередко был в лидерах по игровому времени, выходил в неравенстве и во всех смыслах был одним из самых полезных в команде.
Был заявлен в первую пару и в самом деле вышел с первых минут. Дебютировал успешно: по два раза бросил и заблокировал (второй бросок нанес после перехвата партнеров, он подключился в атаку), не терял позицию. Один раз из-под него бросал Александр Бурмистров, поэтому надо быть пожестче, но для первого матча — зачет.
Сошников не может все делать в одиночку
Никита забросил 6 на 5, он же ассистировал Александру Бурмистрову на третий гол команды и опять же он забросил единственный буллит. Номер 90 — тот парень, которого сегодня не упрекнуть ни в чем. Но что же остальные?
Сакари Маннинен не забивает десять матчей. Теему Хартикайнен без очков и без голов уже четыре встречи. 13 игр не забрасывает некогда атакующий защитник Филип Ларсен (раньше он был смелее). В рамках дальневосточного выезда легионеры не сделали ничего значимого. Спрос в первую очередь с них.
И один из них, Линус Умарк, даже не вошел в состав на матч. Впрочем, в его случае это может быть и дисциплинарная мера: швед чувствует себя в клубе по-хозяйски и если у него плохое настроение, запросто может нагрубить кому угодно. В последнем «Зеленом дерби» у него состоялся весьма агрессивный разговор с Николаем Цулыгиным (здесь на 6:10).
Поговаривают, что некоторые игроки чувствуют себя в коллективе весьма вольготно и неохотно признают иерархию. В текущей ситуации «Салавату» еще и внутренних проблем не хватало. Проиграно 6 из 9 последних матчей или 16 из 24 последних. Работает аксиома — нет содержания, нет и результата. Последний перерыв на Евротур это и последний шанс на исправление недочетов.
Если играть так же и все-таки попасть в плей-офф, то все закончится очень быстро.
Семь последних матчей регулярного сезона
11 февраля, 19:00. «СЮ» — «Адмирал»
13 февраля, 19:00. «СЮ» — «Спартак»
15 февраля, 16:30. «СЮ» — СКА
17 февраля, 19:00. «СЮ» — «Сочи»
21 февраля, 18:30. «Барыс» — «СЮ»
23 февраля, 17:00. «Металлург» — «СЮ»
25 февраля, 21:00. «Ак Барс» — «СЮ»