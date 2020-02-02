«Адмирал» взял реванш у «Салавата Юлаева». «СЮ» проиграл 16 матчей из 24 последних

И один из них, Линус Умарк, даже не вошел в состав на матч. Впрочем, в его случае это может быть и дисциплинарная мера: швед чувствует себя в клубе по-хозяйски и если у него плохое настроение, запросто может нагрубить кому угодно. В последнем «Зеленом дерби» у него состоялся весьма агрессивный разговор с Николаем Цулыгиным (здесь на 6:10).