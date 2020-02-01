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В Башкирии следком проведет проверку после статьи о ползающем по больнице инвалиде

1 февраля 2020, 15:52
Фото: скриншот видео / livejournal
Об этом сообщили в региональном управление СК РФ по Башкирии.

Сегодня, 1 февраля, стало известно, что следком начал доследственную проверку после публикации шокирующего видеоролика, сделанного в Иглинской центральной районной больнице.

В сообщении следкома уточняется, что проверка начата по итога мониторинга СМИ.

Напомним, некий пользователь соцсетей опубликовал два видео, сделанных в разное время. На одном из них безногий мужчина полз по полу больничного коридора. Позднее медработники пояснили, что этот человек – бездомный, попавший в больницу. Таким способом он направлялся к месту курения. Ничего особенного в этом сотрудники Иглинской ЦРБ не увидели.

На втором видео на полу лежал человек в подгузнике, а медсестра уверенно пояснила, что у него нет родственников, поэтому ухаживать за пациентом некому.

Видеоролики уже прокомментировал глава минздрава РБ Максим Забелин, заявивший, что не станет закрывать глаза на происшедшее..

Сотрудники следкома намерены опросить пациентов, руководство и персонал Иглинской ЦРБ, изучить их должностные инструкции и прочую документацию, а также установить все причины и условия, при которых стали возможны столь возмутительные события.

Следком намерен дать правовую оценку действиям руководства и работников больницы.

Медиакорсеть следит за ситуацией.

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#Новости#Больница#Татьяна Майорова,#Общество
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