В Башкирии следком проведет проверку после статьи о ползающем по больнице инвалиде

Сегодня, 1 февраля, стало известно, что следком начал доследственную проверку после публикации шокирующего видеоролика, сделанного в Иглинской центральной районной больнице.
В сообщении следкома уточняется, что проверка начата по итога мониторинга СМИ.
Напомним, некий пользователь соцсетей опубликовал два видео, сделанных в разное время. На одном из них безногий мужчина полз по полу больничного коридора. Позднее медработники пояснили, что этот человек – бездомный, попавший в больницу. Таким способом он направлялся к месту курения. Ничего особенного в этом сотрудники Иглинской ЦРБ не увидели.
На втором видео на полу лежал человек в подгузнике, а медсестра уверенно пояснила, что у него нет родственников, поэтому ухаживать за пациентом некому.
Видеоролики уже прокомментировал глава минздрава РБ Максим Забелин, заявивший, что не станет закрывать глаза на происшедшее..
Сотрудники следкома намерены опросить пациентов, руководство и персонал Иглинской ЦРБ, изучить их должностные инструкции и прочую документацию, а также установить все причины и условия, при которых стали возможны столь возмутительные события.
Следком намерен дать правовую оценку действиям руководства и работников больницы.
Медиакорсеть следит за ситуацией.