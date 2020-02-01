В Башкирии следком проведет проверку после статьи о ползающем по больнице инвалиде

Напомним, некий пользователь соцсетей опубликовал два видео, сделанных в разное время. На одном из них безногий мужчина полз по полу больничного коридора. Позднее медработники пояснили, что этот человек – бездомный, попавший в больницу. Таким способом он направлялся к месту курения. Ничего особенного в этом сотрудники Иглинской ЦРБ не увидели.