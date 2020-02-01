В Башкирии на заправке машину разнесло взрывом на куски

Сегодня, 1 февраля, произошло серьезное ЧП на газовой автозаправке в городе Мелеузе. Подробности сообщили в пресс-службе ГУ МЧС РФ по РБ.
По уточненным данным, речь идет о газовой автозаправке, расположенной по адресу: площадь Элеватора, 29. Момент взрыва зафиксировала камера видеонаблюдения.
Проверка показала, что взорвался газовый баллон, находившийся в багажнике автомобиля «Рено Логан». Никто не пострадал. Водитель автомобиля в тот момент был возле кассы.
Пожарную охрану не вызывали. На автозаправке разрушений не было.
Обстоятельства происшедшего уточняются.