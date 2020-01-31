В Уфе изменили схему движения нескольких автобусных маршрутов

В администрации Уфы сообщили о том, как изменятся несколько городских маршрутов. Больше всего изменений ждет жителей Затона. Здесь свое направление поменяют два автобуса – № 30 и № 30к.
Автобус № 30к начнет ездить с остановки «Торговый центр «Башкортостан» по следующему маршруту: проспект Октября – ул. 50 летия СССР – ул. Менделеева, а также по автодороге «Затон – Дема» - ул. Полковника Меликова - ул. Летчиков. Раньше его конечный пункт был на Центральном рынке.
Автобус № 30 будет теперь ездить автодороге «Затон – Дема» - ул. Полковника Меликова - ул. Летчиков.
Изменится и маршрут № 51а: на обратном пути с АвтоВАЗа он будет проезжать через 17-ю больницу и по улицам: Александра Невского – Свободы – Вологодская.
В муниципалитете сообщили, что это сделано «в качестве улучшения обслуживания».