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В Уфе изменили схему движения нескольких автобусных маршрутов

31 января 2020, 13:14
Фото: Администрация Уфы
По новым маршрутам автобусы начнут ездить с 5 февраля.

В администрации Уфы сообщили о том, как изменятся несколько городских маршрутов. Больше всего изменений ждет жителей Затона. Здесь свое направление поменяют два автобуса – № 30 и № 30к.

Автобус 30к начнет ездить с остановки «Торговый центр «Башкортостан» по следующему маршруту: проспект Октября – ул. 50 летия СССР – ул. Менделеева, а также по автодороге «Затон – Дема» - ул. Полковника Меликова - ул. Летчиков. Раньше его конечный пункт был на Центральном рынке.

Автобус № 30 будет теперь ездить автодороге «Затон – Дема» - ул. Полковника Меликова - ул. Летчиков.

Изменится и маршрут № 51а: на обратном пути с АвтоВАЗа он будет проезжать через 17-ю больницу и по улицам: Александра Невского – Свободы – Вологодская.

В муниципалитете сообщили, что это сделано «в качестве улучшения обслуживания».

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