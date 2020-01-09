В Башкирии задержали подозреваемых в 14 тяжких преступлениях

Posted 9 января 2020, 12:54
Published 9 января 2020, 12:54
Modified 17 октября 2022, 20:45
Updated 17 октября 2022, 20:45
По данным следственного комитета, за восемь праздничных дней сотрудниками ведомства было возбуждено 14 уголовных дел.
В пресс-службе сообщили, что 8 уголовных дел были возбуждены по признакам убийства (ч. 1 ст. 105 УК РФ), еще четыре по факту умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, которое повлекло смерть потерпевшего (ч. 4 ст. 111 УК РФ), еще одно – покушение на изнасилование, совершенное группой лиц (ч. 3 ст. 30, п. «а» ч. 2 ст. 131 УК РФ), и одно изнасилование (ч. 1 ст. 131 УК РФ). В следкоме отметили, что все подозреваемые были задержаны.
Также во время каникул пропали двое несовершеннолетних, но в последствии были благополучно найдены.