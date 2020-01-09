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Posted 9 января 2020, 12:02

Published 9 января 2020, 12:02

Modified 17 октября 2022, 20:45

Updated 17 октября 2022, 20:45

В Башкирии обещают похолодание до -20 градусов

В Башкирии обещают похолодание до -20 градусов

9 января 2020, 12:02
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Прогноз представили в МЧС по республики.

По данным спасателей, в регионе ожидается облачная погода с прояснениями, гололед и гололедица. Сильный снег в Башкирии не обещают, однако ночью возможны осадки, по прогнозу также на северо-западе пройдет небольшой снег с дождем

Сообщается также об усилении ветра юго-западного направления, его скорость составит от 7 до 12 метров в секунду. Температура воздуха ночью опустится до -7,-12°, при прояснениях до -20°, днем -4,-9°.

Дополнительно сообщается, что ночью и утром на отдельных участках дорог ожидается туман видимостью от 500 до 1000 метров.

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