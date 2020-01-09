В Башкирии обещают похолодание до -20 градусов

Posted 9 января 2020, 12:02
Published 9 января 2020, 12:02
Modified 17 октября 2022, 20:45
Updated 17 октября 2022, 20:45
По данным спасателей, в регионе ожидается облачная погода с прояснениями, гололед и гололедица. Сильный снег в Башкирии не обещают, однако ночью возможны осадки, по прогнозу также на северо-западе пройдет небольшой снег с дождем
Сообщается также об усилении ветра юго-западного направления, его скорость составит от 7 до 12 метров в секунду. Температура воздуха ночью опустится до -7,-12°, при прояснениях до -20°, днем -4,-9°.
Дополнительно сообщается, что ночью и утром на отдельных участках дорог ожидается туман видимостью от 500 до 1000 метров.