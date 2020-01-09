В Башкирии два молочных завода выпускали продукцию из неизвестного сырья

Posted 9 января 2020, 10:59
Published 9 января 2020, 10:59
Modified 17 октября 2022, 20:45
Updated 17 октября 2022, 20:45
В пресс-службе ведомства уточнили, что эти факты выявил анализ системы «Меркурий», который показал, что два молокоперерабатывающих предприятиях изготавливали сертификаты на продукцию без указания сырья.
Нарушения выявили на «Бирском комбинате молочных продуктов» и на «Серафимовском» предприятии. Сообщается, что за декабрь 2019 года в «Бирском комбинате молочных продуктов» вывезли 332 тонны продукции на «Серафимовском» – 105 тонн. На производствах выпускают йогурт, кефир, ряженку, масло, сметану и пастеризованное молоко.
Сообщается, что в связи с нарушением в Россельхознадзоре заблокировали аккаунты уполномоченных лиц указанных предприятий в системе «Меркурий» на шесть месяцев, а также выдали предостережения о недопустимости нарушений обязательных требований. Ответственные привлечены к штрафу.