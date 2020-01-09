В Башкирии два молочных завода выпускали продукцию из неизвестного сырья

Сообщается, что в связи с нарушением в Россельхознадзоре заблокировали аккаунты уполномоченных лиц указанных предприятий в системе «Меркурий» на шесть месяцев, а также выдали предостережения о недопустимости нарушений обязательных требований. Ответственные привлечены к штрафу.