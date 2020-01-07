В Башкирии назвали наиболее частые причины младенческой смертности

Posted 7 января 2020, 10:42
Published 7 января 2020, 10:42
Modified 17 октября 2022, 20:45
Updated 17 октября 2022, 20:45
В республики дети до одного года чаще всего погибают из-за болезней перинатального периода, врожденных аномалий и болезней органов дыхания, передает издание UfacityNews.ru.
В отделе статистики минздрава республики рассказали изданию, что в 2018 году на эти заболевания пришлось 55, 19,2 и 8,3% соответственно.
Сообщается также, что за прошедшие 10 месяцев умерло 229 младенцев, что на 21 человека больше, чем за прошлый год.
Напомним, по итогам ушедшего года министр здравоохранения республики Максим Забелин в своем отчете также коснулся показателей младенческой смертности. Он отметил, что это «болезненная история», так как в министерстве тяжело выруливают с показателями, но надеется, что эту задачу все-таки решат.