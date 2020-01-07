В Башкирии назвали наиболее частые причины младенческой смертности

Напомним, по итогам ушедшего года министр здравоохранения республики Максим Забелин в своем отчете также коснулся показателей младенческой смертности. Он отметил, что это «болезненная история», так как в министерстве тяжело выруливают с показателями, но надеется, что эту задачу все-таки решат.