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Posted 7 января 2020, 10:42

Published 7 января 2020, 10:42

Modified 17 октября 2022, 20:45

Updated 17 октября 2022, 20:45

В Башкирии назвали наиболее частые причины младенческой смертности

В Башкирии назвали наиболее частые причины младенческой смертности

7 января 2020, 10:42
Фото: Медиахолдинг1Mi.
В 2019 году показатель смертности детей до года увеличился.

В республики дети до одного года чаще всего погибают из-за болезней перинатального периода, врожденных аномалий и болезней органов дыхания, передает издание UfacityNews.ru.

В отделе статистики минздрава республики рассказали изданию, что в 2018 году на эти заболевания пришлось 55, 19,2 и 8,3% соответственно.

Сообщается также, что за прошедшие 10 месяцев умерло 229 младенцев, что на 21 человека больше, чем за прошлый год.

Напомним, по итогам ушедшего года министр здравоохранения республики Максим Забелин в своем отчете также коснулся показателей младенческой смертности. Он отметил, что это «болезненная история», так как в министерстве тяжело выруливают с показателями, но надеется, что эту задачу все-таки решат.

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#Общество#Новости#Смертность#Младенческая смертность
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