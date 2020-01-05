За 2019 год в Башкирии у 450 беременных обнаружили ВИЧ-инфекцию

Posted 5 января 2020, 09:02
Published 5 января 2020, 09:02
Modified 17 октября 2022, 20:44
Updated 17 октября 2022, 20:44
От зараженных матерей родилось 356 детей (189 мальчиков, 167 девочек).
Всего в 2019 году зарегистрировано 2705 ВИЧ-инфицированных человек — на 77 меньше, чем в 2018 году.
Напомним, на каждые 100 тысяч жителей Уфы приходится 633,9 ВИЧ-инфицированных. Уфа находится на четвертом месте по заболеваемости среди городов Башкирии (после Кумертау, Салавата и Стерлитамака). В самой Уфе наиболее поражен вирусом Калининский район.
Медиакорсеть ранее публиковала результаты собственного расследования, которые показали, что количество ВИЧ-инфицированных в регионе растет с каждым годом. При этом, болезнь перестала быть «маргинальной» — большинство пациентов СПИД-центра — трудоспособное, активное население от 30 до 55 лет.