За 2019 год в Башкирии у 450 беременных обнаружили ВИЧ-инфекцию

Напомним, на каждые 100 тысяч жителей Уфы приходится 633,9 ВИЧ-инфицированных. Уфа находится на четвертом месте по заболеваемости среди городов Башкирии (после Кумертау, Салавата и Стерлитамака). В самой Уфе наиболее поражен вирусом Калининский район.