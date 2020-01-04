На дорогах Башкирии вдвое увеличится количество камер, фиксирующих нарушения ПДД

А по сравнению с прошлым годом их количество увеличится почти втрое – в 2,7 раза. Если в 2018 году за автомобилями бдели 177 всевидящих электрических ока, то прямо сейчас их уже 263 штуки и до конца года к ним прибавятся 223 камеры. Итого их получится, как говорят в УГИБДД МВД по Башкирии, 486 штук.
Камеры достаточно активно фиксируют нарушения правил дорожного движения (ПДД), главным образом, превышение разрешенной скорости. Точнее, это водители активно нарушают, что не может не огорчать. Так вот, за 9 месяцев текущего 2019 года было зафиксировано 1 миллион и еще 90 тысяч нарушений.
Поиграем с цифрами. Миллион девяносто – это получается по 121 тысяче нарушений в сутки или по 4 тысячи в день. То есть, каждый день на территории Башкирии совершается 4 тысячи нарушений ПДД. Для сведения: за 11 месяцев текущего года в Башкирии произошло 3852 аварии, в которых погибли 422 человека и еще 4880 человек получили ранения. Есть необходимость лишний раз напоминать о необходимости соблюдать правила и не превышать скорость?
Читая хронику происшествий от этих цифр становится еще больше не по себе, зная, что значительная часть аварий, в том числе, со смертями, происходит именно из-за безалаберности водителей. Или как в том невеселом анекдоте: «Ай, проскочу! – подумал один водитель. А фиг ты у меня тут проскочишь! – подумал второй». Что случилось в результате, наверное, нет необходимости говорить. Оба не проскочили.
К слову, в прошлом году количество нарушений ПДД, зафиксированных камерами было примерно такое же: на 20 тысяч больше, чем в этом. Ну это меньше чем на 2%, то есть, даже меньше процента статистической погрешности. Однако с учетом почти трехкратного увеличения количества камер, можно робко понадеяться на то, то в этом году автомобильный народ стал более дисциплинированным.
В некоторых регионах России камеры устанавливаются на условиях концессии, то есть, они частные – частные компании и прочие «ИПэшники» их покупают, устанавливают, ловят нарушителей, передают их государству, которое выписывает нарушителям штрафы, часть которых идет владельцам камер. Ну, обычное такое государственно-частное партнерство.
В Башкирии такого нет – все камеры принадлежат государству. Деньги идут в бюджетный дорожный фонд, а оттуда на ремонт дорог. То есть, чем больше нарушителей ПДД, тем в республике лучше дороги. Шутка: они у нас и без этого хороши, даже лучше, чем в Татарии. Просто многие жители Башкирии ездят в гости в соседнюю республику и хвалят их дороги. Ну про отсутствие пророка в родной республике же все в курсе. Однако в действительности все нормально у нас с дорогами.
В соцсетях многие жалуются: мол, штрафы неправильно приходят, камеры беспредельничают (как, собственно, и сами сотрудники ГИБДД, есть такие жалобы, чего греха таить). В самом ведомстве нам сказали, что жалоб на штрафы за превышение скорости есть, но их почти нет. На все штрафы (выписанные, в том числе, камерами) в количестве 1,3 миллиона штук в 2018 году было 6 тысяч несогласных. Это, на минуточку, менее полпроцента.
Бывает, что жалуются на штрафы, пришедшие бывшим владельцам авто вместо новых. На что в ГИБДД один ответ: сами виноваты.
- Такое может происходить тогда, когда штрафы вместо новых владельцев транспортных средств приходят старым из-за того, что продажа не регистрируется в положенный 10-дневный срок, – сказали нам в УГИБДД МВД по Башкирии.
Что касается курьезных случаев, описание которые можно встретить на просторах интернета, которые касаются, например, выписанных штрафов в адрес не машин (их владельцев), а теням от них, то у нас в Башкирии такого нет. Как говорят в республиканском ГИБДД, у нас высокие технологии: на дорогах Башкирии радары нового поколения работают по принципу эффекта «Доплера»*, то есть, работают непосредственно с машиной в режиме 3D.
* Эффект Доплера – изменение частоты и, соответственно, длины волны излучения, воспринимаемой наблюдателем (приемником), вследствие движения источника излучения и/или движения наблюдателя (приёмника). Эффект назван в честь австрийского физика Кристиана Доплера (Википедия). Используя этот эффект, работают также, к примеру, аппараты ультразвуковой диагностики здоровья – УЗИ.