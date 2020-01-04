На дорогах Башкирии вдвое увеличится количество камер, фиксирующих нарушения ПДД

В Башкирии такого нет – все камеры принадлежат государству. Деньги идут в бюджетный дорожный фонд, а оттуда на ремонт дорог. То есть, чем больше нарушителей ПДД, тем в республике лучше дороги. Шутка: они у нас и без этого хороши, даже лучше, чем в Татарии. Просто многие жители Башкирии ездят в гости в соседнюю республику и хвалят их дороги. Ну про отсутствие пророка в родной республике же все в курсе. Однако в действительности все нормально у нас с дорогами.