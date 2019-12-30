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Volkswagen Polo. Наш народный автомобиль

30 декабря 2019, 05:48
Фото: Башавтоком-Ф
С момента появления в 2010 году легендарного автомобиля Polo, миллионы счастливых автолюбителей колесят по дорогам России и мира на них.

В переводе с немецкого, Volkswagen – это «народный автомобиль». А ставшая уже легендарной модель Polo является настоящим воплощением близости бренда к народу, сочетая в себе черты премиальности, высокую технологичность и доступность.

В данный период Volkswagen Polo выпускается для российского рынка с надежным и экономичным мотором 1.6 литра, идущего в паре с классическим гидро-автоматом и механической трансмиссией. Эти сочетания агрегатов внушают надежность, люди уверены в долговечности конструкций и понимают, что стоимость обслуживания также их приятно удивит.

Volkswagen Polo доказал на практике свою надежность в суровых российских условиях. Эти автомобили часто используются в крупных организациях для перевозки людей, в такси и каршеринге. Это значит, что бизнесмены, которые скурпулезно считают прибыль, делают выбор в пользу низкой стоимости владения, надежности, в пользу практичности, высокой стоимости на вторичном рынке, делают выбор в пользу Volkswagen.

С момента появления в 2010 году легендарного автомобиля Polo, миллионы счастливых автолюбителей колесят по дорогам России и мира на этих автомобилях и рекомендуют Volkswagen своим родным и друзьям.

Официальный дилер Volkswagen Башавтоком дает особые новогодние привилегии на автомобили Volkswagen Polo каждому позвонившему по телефону 8(347)216-77-77 до конца декабря и в течении новогодних каникул до 10 января. Торопитесь! Volkswagen Polo ждет вас

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