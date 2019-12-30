Volkswagen Polo. Наш народный автомобиль

Volkswagen Polo доказал на практике свою надежность в суровых российских условиях. Эти автомобили часто используются в крупных организациях для перевозки людей, в такси и каршеринге. Это значит, что бизнесмены, которые скурпулезно считают прибыль, делают выбор в пользу низкой стоимости владения, надежности, в пользу практичности, высокой стоимости на вторичном рынке, делают выбор в пользу Volkswagen.