Новогоднее приключение в Уфе с HAVAL F7х

Наконец я добралась до Елки. Иллюминации красиво отражались на крыше автомобиля, при этом играя «лунными бликами» (именно так назван производителем серый цвет кузова). Атлетичный экстерьер с характерным силуэтом, аэродинамичный спойлер, антенна в форме плавника, галогеновые и светодиодные дневные фары, ручки окрашенные в цвет кузова были оценены моим товарищем по достоинству. Вдоволь налюбовавшись красиво украшенной елкой и площадью, мы решили поехать дальше. Все профессиональное фотооборудование разместили в багажнике, который к сожалению, закрывается пока без электропривода (так я обнаружила первый минус). Нужно быть готовым при покупке кроссовера нового поколения, что багажник здесь не совсем огромный (это последний минус). Он вполне вместительный, да и легко увеличивающийся за счет складывания кресел заднего ряда. К ночи уже подморозило: передние и задние сидения с подогревом быстро вернули нас к жизни.