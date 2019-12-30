Новогоднее приключение в Уфе с HAVAL F7х

Posted 30 декабря 2019, 11:03
Published 30 декабря 2019, 11:03
Modified Сегодня, 09:25
Updated Сегодня, 09:25
Что мы знаем про китайцев? Первое, они трудолюбивы. Второе, нам европейцам кажется, что все они на одно лицо, но это, конечно, же не так. Третье, их традиционная кухня и нетрадиционная медицина – известна на протяжении столетий и не меняется. Все остальное в Китае стремительно совершенствуется. В том числе, автомобильная промышленность.
С тех пор, как я впервые села за руль HAVAL и рассказала вам об этом в материале «Интеллектуальное путешествие по Уфе с «HAVAL F7»» прошло всего пять месяцев, а сегодня Дедушка Мороз подарил мне сказочную возможность объехать все новогодние площади столицы Башкирии не на оленях, конечно, но на 190 «лошадках» нового HAVAL F7x в кузове кросс купе, который, к слову, собирается в Туле.
Покажу вам, как украшен наш славный город, а заодно расскажу о герое первой полосы – интеллектуальном, дерзком и стильном автомобиле. Заметила, на дороге среди участников движения все больше и больше становится владельцев HAVAL, и неспроста: продажи в России поднялись за год в 4 раза. Это заметно и по количеству горожан, которые записались на тест-драйв в автосалоне. Действительно, роскошный дизайн в первую очередь привлекает внимание покупателей. Производитель пока не может похвастать легендарным брендом, поэтому «берет» помимо дизайна оснащением и качеством.
На встречу с нашим фотографом я поехала в автомобиле с премиум-комплектацией. Как творческий человек, полагаю, он оценил слегка спортивный стиль салона. Желтые вставки и строчки на креслах из качественного кожзаменителя, отделанного под карбон и пластик, напомнили мне песню «Yellow River», записанную британской поп-рок-группой Christie. Эта песня в начале 70-х была международным мега-хитом, возглавив хит-парады Голландии, Ирландии, Швейцарии и Норвегии.
Кстати, научно-исследовательские подразделения HAVAL также расположены не только в Азии (Баодин и Шанхай), Индии (Бангалор) и Японии (Йокогама), но и в Европе (Франкфуртский центр) и в США (Лос-Анджелес). Вся научно–исследовательская команда, в которой сотрудничают около 10 000 человек, участвует в разработке и производстве автомобилей, выпускаемых в соответствии со строгими стандартами безопасности. Инвестиции в создание системы, отвечающей за безопасность, составили 5 миллиардов долларов за последние три года. Именно поэтому салон автомобиля опоясывает каркас безопасности, созданный из высококачественной стали. Подушки безопасности для водителя и пассажира, боковые подушки и шторки безопасности.
Отмечу три плюса автомобиля, на которые я сразу обратила внимание. Для меня, вечно спешащего водителя, эта опция просто необходима: автомобиль не сдвинется (!), пока вы не пристегнете ремень безопасности. Не накинете для отвода глаз сотрудника ГИБДД, а именно пристегнете. Отрегулировать панель приборов (они представлены в трех разных цветах и темах оформления) на ходу тоже не удалось: интеллектуальный автомобиль потребовал полной остановки.
Второе – меня порадовала шумоизоляция. Тишина в салоне автомобиля – это очень важная деталь: мне как журналисту порой приходится брать оперативные комментарии или даже интервью прямо по дороге в аэропорт. Позже на остановке я заглянула под капот – достаточно аккуратно: толстая изоляция и резиновый уплотнитель, логично спрятаны форсунки стеклоомывателя.
И третье – регулируемый обогрев руля. То есть разогрев холодный руль, автомобиль позже снизил температуру и поддерживал ее всю дорогу. Прощайте, теплые рукавицы!
Заглушка у подлокотника на прежнем автомобиле наконец получила долгожданное объяснение: в автомобиле HAVAL F7х появилась приличного размера шайба управления мультимедиа (за селектором управления коробки передач), но мне традиционно нравится управлять сенсорно, что также здесь возможно.
Мощный мотор с турбонаддувом оснащен системой впрыска топлива. Получила удовольствие от быстрого и - главное - мягкого переключения передач, что сказывается на экономии топлива, а это не может не радовать. 7-ступенчатая коробка передач с двойным сцеплением «мокрого» типа входит в десятку лучших в мире.
На площадь у Горсовета, где меня ждал коллега, я поехала на шипованной зимней резине. Колеса имеют размер 19 дюймов (хотя на мой взгляд вполне войдут и 20), при этом идеально работающая, в меру жесткая, устойчивая подвеска. Не скажу, что «проглатывала» все кочки, но такие уж у нас в городе дороги. По крайней мере не раскачивается, как другие машины.
Автомобиль приятно ускоряется, но заявленные 9 секунд для разгона до 100 км/час мне не удалось проверить ни в городе, ни за городом: предновогодний ажиотаж кажется выгнал на улицы города всех автовладельцев. Зато мне удалось проверить в плотной пробке систему камер кругового обзора 360° с высоким разрешением. Да и климат-контроль не подвел: все-таки на городскую елку я поехала нарядной. Автоматические системы торможения и предупреждения о возможном столкновении при движении вперед совсем не лишние опции HAVAL F7х, впрочем, как и системы помощи при трогании на подъеме и при спуске. Изменилась и система курсовой устойчивости Bosch – теперь она 9.1 версии.
Наконец я добралась до Елки. Иллюминации красиво отражались на крыше автомобиля, при этом играя «лунными бликами» (именно так назван производителем серый цвет кузова). Атлетичный экстерьер с характерным силуэтом, аэродинамичный спойлер, антенна в форме плавника, галогеновые и светодиодные дневные фары, ручки окрашенные в цвет кузова были оценены моим товарищем по достоинству. Вдоволь налюбовавшись красиво украшенной елкой и площадью, мы решили поехать дальше. Все профессиональное фотооборудование разместили в багажнике, который к сожалению, закрывается пока без электропривода (так я обнаружила первый минус). Нужно быть готовым при покупке кроссовера нового поколения, что багажник здесь не совсем огромный (это последний минус). Он вполне вместительный, да и легко увеличивающийся за счет складывания кресел заднего ряда. К ночи уже подморозило: передние и задние сидения с подогревом быстро вернули нас к жизни.
На следующей елке возле дворца культуры Орджоникидзе было немноголюдно. Дежурный полицейский успел отвлечься от своего поста и задать мне все интересующие его вопросы. Пока фотограф устанавливал камеру, я быстро ответила любопытному офицеру: дорожный просвет 190 мм, роботизированная коробка передач, передний и полный тип привода (на выбор), независимая подвеска, на выбор 4 цвета (мне понравился синий «аквамарин», но и черный «глубокий космос» - вызывает восхищение), люк с электроприводом.
На улице Пушкина мы остановились ради кофе. Иллюминации и кофе – что может быть романтичнее? Разве что фотосессия мощного интеллектуального автомобиля. Наслаждайтесь! А лучше поспешите в автосалон.
Если вы стремитесь к яркой жизни, скорости и комфорту, трейд-ин (и в случае необходимости кредитные средства) – помогут вам стать владельцем самого перспективного кроссовера, взрывная мощь которого позволит вам утолить жажду движения. Дайте выход своей энергии: китайцы утверждают, что это путь к гармонии. С наступающим новым годом!