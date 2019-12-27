mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 27 декабря 2019, 12:32

Published 27 декабря 2019, 12:32

Modified 17 октября 2022, 20:40

Updated 17 октября 2022, 20:40

Росстат прогнозирует рост населения до 150 млн в течение 6 лет

Росстат прогнозирует рост населения до 150 млн в течение 6 лет

27 декабря 2019, 12:32
Фото: Медиахолдинг 1Mi.
Согласно наиболее благоприятным прогнозам Росстата, численность населения России в 2020 году составит 146 млн человек, а к 2026 году - 150 млн.

Данные прогноза корректируются каждый год, опираясь на текущие изменения, а сам расчет вероятной численности проводится в трех категориях: низкий, средний и высокий прогнозы, пишет Newsnn.ru. Это нужно для того, чтобы отразить разные предположения о будущей динамике демографических процессов.

Критериями оценки являются показатели рождаемости, смертности и миграции. Если произойдет наиболее благоприятный сценарий, то убыль населения сократится на более чем 220 тысяч человек, что и отразится на численности. Кроме того, миграция к 2035 году вырастет до 386,8 тысячи человек.

Росстат также заявил, что за следующие 15 лет продолжительность жизни вырастет на 8 лет. При этом увеличится рождаемость, коэффициент которой должен превысить 1,73, тогда как за ушедший год он составил менее 1,52. Число умерших в 2035 году сократится до 1,45 млн человек.

Сегодня средний возраст самой многочисленной категории граждан составляет 31-40 лет. Прогнозируется, что к 2036 году наибольший показатель сместится в сторону граждан 46-55 лет.

Данные же среднего варианта прогноза свидетельствуют о сокращении населения в следующие 16 лет. Вероятнее всего, здесь отразятся “демографические провалы” 40-х, 80-х и 90-х годов, и особенно это будет заметно в 2022-2028 годах.

При самом плохом сценарии Россию ждет сокращение рождаемости и притока миграции. В этом случае численность упадет на 12 млн человек в следующие 16 лет, продолжительность жизни вырастет за это время только на два года.

#Юлия Кононенко#Общество#Новости
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Медиакорсеть». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Мингазов Линар Аксянович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

По вопросам размещения рекламы на сайте обращайтесь: +7 (347) 216-00-58, [email protected] 

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика