Росстат прогнозирует рост населения до 150 млн в течение 6 лет

Posted 27 декабря 2019, 12:32
Published 27 декабря 2019, 12:32
Modified 17 октября 2022, 20:40
Updated 17 октября 2022, 20:40
Данные прогноза корректируются каждый год, опираясь на текущие изменения, а сам расчет вероятной численности проводится в трех категориях: низкий, средний и высокий прогнозы, пишет Newsnn.ru. Это нужно для того, чтобы отразить разные предположения о будущей динамике демографических процессов.
Критериями оценки являются показатели рождаемости, смертности и миграции. Если произойдет наиболее благоприятный сценарий, то убыль населения сократится на более чем 220 тысяч человек, что и отразится на численности. Кроме того, миграция к 2035 году вырастет до 386,8 тысячи человек.
Росстат также заявил, что за следующие 15 лет продолжительность жизни вырастет на 8 лет. При этом увеличится рождаемость, коэффициент которой должен превысить 1,73, тогда как за ушедший год он составил менее 1,52. Число умерших в 2035 году сократится до 1,45 млн человек.
Сегодня средний возраст самой многочисленной категории граждан составляет 31-40 лет. Прогнозируется, что к 2036 году наибольший показатель сместится в сторону граждан 46-55 лет.
Данные же среднего варианта прогноза свидетельствуют о сокращении населения в следующие 16 лет. Вероятнее всего, здесь отразятся “демографические провалы” 40-х, 80-х и 90-х годов, и особенно это будет заметно в 2022-2028 годах.
При самом плохом сценарии Россию ждет сокращение рождаемости и притока миграции. В этом случае численность упадет на 12 млн человек в следующие 16 лет, продолжительность жизни вырастет за это время только на два года.