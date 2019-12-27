Росстат прогнозирует рост населения до 150 млн в течение 6 лет

Росстат также заявил, что за следующие 15 лет продолжительность жизни вырастет на 8 лет. При этом увеличится рождаемость, коэффициент которой должен превысить 1,73, тогда как за ушедший год он составил менее 1,52. Число умерших в 2035 году сократится до 1,45 млн человек.