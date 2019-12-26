Собянин: загруженность автотрасс Москвы снизилась на 20%

Posted 26 декабря 2019, 10:58
Published 26 декабря 2019, 10:58
Modified 17 октября 2022, 20:39
Updated 17 октября 2022, 20:39
Трафик или загруженность московских трасс удалось уменьшить, однако количество автотранспорта и население города продолжает расти. Об этом информирует RNS.
По словам столичного градоначальника, население Москвы постепенно пересаживается на общественный транспорт. В столице растет количество пассажиров метро, автобусов и электричек. В городе появились Московский центральные диаметры (МЦД). В рамках большой программы развития московского железнодорожного транспортного узла построили магистральные пути и новые транспортно-пересадочные узлы.
За последние годы в пригородах число пассажиров возросло с 300 до более чем 600 миллионов в год. То есть сейчас там перемещается два миллиона человек. Раньше эта цифра составляла один миллион пассажиров.
Еще москвичи намного чаще стали ездить на такси, подытожил Собянин.