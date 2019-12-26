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Posted 26 декабря 2019, 10:58

Published 26 декабря 2019, 10:58

Modified 17 октября 2022, 20:39

Updated 17 октября 2022, 20:39

Собянин: загруженность автотрасс Москвы снизилась на 20%

Собянин: загруженность автотрасс Москвы снизилась на 20%

26 декабря 2019, 10:58
Фото: Медиахолдинг 1Mi.
Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что за последние несколько лет загруженность дорог в столице Российской Федерации в среднем снизилась на 20%.

Трафик или загруженность московских трасс удалось уменьшить, однако количество автотранспорта и население города продолжает расти. Об этом информирует RNS.

По словам столичного градоначальника, население Москвы постепенно пересаживается на общественный транспорт. В столице растет количество пассажиров метро, автобусов и электричек. В городе появились Московский центральные диаметры (МЦД). В рамках большой программы развития московского железнодорожного транспортного узла построили магистральные пути и новые транспортно-пересадочные узлы.

За последние годы в пригородах число пассажиров возросло с 300 до более чем 600 миллионов в год. То есть сейчас там перемещается два миллиона человек. Раньше эта цифра составляла один миллион пассажиров.

Еще москвичи намного чаще стали ездить на такси, подытожил Собянин.

#Светлана (Холдинг) Павлова#Общество#Новости
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