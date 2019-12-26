Между фактом и статистикой: дотягивают ли зарплаты в России до уровня майских указов?

Для того, чтобы представить картину происходящего в лучшем свете, не обязательно придумывать новые показатели, достаточно всего лишь ловко оперировать старыми данными. Взять, например реальные располагаемые доходы населения. Ранее по итогам 9 месяцев 2019 года объявляли рост на 0,2% по отношению к аналогичному периоду прошлого года. Но за день до пресс-конференции президента Минэкономразвития публикует свежую версию доклада «Картина экономики» за декабрь. Согласно ему, реальные располагаемые доходы выросли не на 0,2%, а на 0,8%. Чтобы они росли такими темпами, Росстат должен был найти 3,5 трлн дополнительных доходов. Для этого не обязательно увеличивать новый показатель: можно просто занизить старый.