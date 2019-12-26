mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 26 декабря 2019, 11:59

Published 26 декабря 2019, 11:59

Modified 17 октября 2022, 20:39

Updated 17 октября 2022, 20:39

Между фактом и статистикой: дотягивают ли зарплаты в России до уровня майских указов?

Между фактом и статистикой: дотягивают ли зарплаты в России до уровня майских указов?

26 декабря 2019, 11:59
Фото: Медиахолдинг 1Mi.
На большой пресс-конференции в декабре Владимир Путин заявил, что майские указы по зарплатам врачей выполнены.

Ольга Голодец еще в 2018 году отчитывалась о том, что проблем с выполнением майских указов нет. Кроме того, Росстат — главный источник статистической информации в стране — утверждает: майские указы выполнены. Можно ли сомневаться в официальной статистике, которую предоставляют президенту?

Напомним, в мае 2012 года Владимир Путин издал указ, по которому средняя зарплата врачей в регионе должна превышать среднюю по всем предприятиям региона, как минимум в 2 раза. Стоит отметить, что Росстат сравнил среднюю зарплату врачей с показателем «Среднемесячная начисленная зарплата наемных работников в организациях, у ИП и физических лиц». В приказе, утверждающем методику, говорится о том, что «зарплата наемных сотрудников» учитывает только зарплату по основному месту работы, а подработка не учитывается. Однако это не мешает Росстату сравнивать такие зарплаты с зарплатами врачей, которые работают в среднем на 1,5 ставки.

Как утверждают эксперты, основная причина большой разницы между двумя разными показателями зарплат в бедных регионах в том, что многие предприятия работают не в полную силу и у людей есть и возможность, и острая необходимость искать подработку, которая не учитывается в средней зарплате наемных сотрудников. Но нельзя сбрасывать со счетов и региональные особенности ведения статистики: манипуляции непрозрачными данными не требуют особых усилий.

Для того, чтобы представить картину происходящего в лучшем свете, не обязательно придумывать новые показатели, достаточно всего лишь ловко оперировать старыми данными. Взять, например реальные располагаемые доходы населения. Ранее по итогам 9 месяцев 2019 года объявляли рост на 0,2% по отношению к аналогичному периоду прошлого года. Но за день до пресс-конференции президента Минэкономразвития публикует свежую версию доклада «Картина экономики» за декабрь. Согласно ему, реальные располагаемые доходы выросли не на 0,2%, а на 0,8%. Чтобы они росли такими темпами, Росстат должен был найти 3,5 трлн дополнительных доходов. Для этого не обязательно увеличивать новый показатель: можно просто занизить старый.

Стоит подчеркнуть, что рост зарплаты в некоторых сегментах обеспечили за счет сокращений сотрудников. Так, например, за январь — сентябрь прошлого года выплаты младшему медперсоналу выросли на 70%, за это уволили каждого третьего (35% штата). Зарплаты научных сотрудников подняли на 90%, но при этом пришлось сократить каждого десятого (10,29% штата).

Стоит отметить, что за первые семь месяцев 2019 года среднемесячная зарплата врачей в Башкирии составила 64 тыс. руб. Средняя зарплата в регионе в 2019 году составила 49,9 тыс. руб. При этом повышение зарплаты в регионе можно считать более чем условной мерой: зарплаты попросту не успевают за доходами.

Подробнее — в исследовании «Новых известий».

Материалы по теме
Деньги есть, но вам не хватит: почему зарплаты в Башкирии плохо растут
#Андрей Королев#Экономика#Новости#Зарплаты#Майские указы
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Медиакорсеть». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Мингазов Линар Аксянович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

По вопросам размещения рекламы на сайте обращайтесь: +7 (347) 216-00-58, [email protected] 

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика