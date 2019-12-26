Между фактом и статистикой: дотягивают ли зарплаты в России до уровня майских указов?

Posted 26 декабря 2019, 11:59
Published 26 декабря 2019, 11:59
Modified 17 октября 2022, 20:39
Updated 17 октября 2022, 20:39
Ольга Голодец еще в 2018 году отчитывалась о том, что проблем с выполнением майских указов нет. Кроме того, Росстат — главный источник статистической информации в стране — утверждает: майские указы выполнены. Можно ли сомневаться в официальной статистике, которую предоставляют президенту?
Напомним, в мае 2012 года Владимир Путин издал указ, по которому средняя зарплата врачей в регионе должна превышать среднюю по всем предприятиям региона, как минимум в 2 раза. Стоит отметить, что Росстат сравнил среднюю зарплату врачей с показателем «Среднемесячная начисленная зарплата наемных работников в организациях, у ИП и физических лиц». В приказе, утверждающем методику, говорится о том, что «зарплата наемных сотрудников» учитывает только зарплату по основному месту работы, а подработка не учитывается. Однако это не мешает Росстату сравнивать такие зарплаты с зарплатами врачей, которые работают в среднем на 1,5 ставки.
Как утверждают эксперты, основная причина большой разницы между двумя разными показателями зарплат в бедных регионах в том, что многие предприятия работают не в полную силу и у людей есть и возможность, и острая необходимость искать подработку, которая не учитывается в средней зарплате наемных сотрудников. Но нельзя сбрасывать со счетов и региональные особенности ведения статистики: манипуляции непрозрачными данными не требуют особых усилий.
Для того, чтобы представить картину происходящего в лучшем свете, не обязательно придумывать новые показатели, достаточно всего лишь ловко оперировать старыми данными. Взять, например реальные располагаемые доходы населения. Ранее по итогам 9 месяцев 2019 года объявляли рост на 0,2% по отношению к аналогичному периоду прошлого года. Но за день до пресс-конференции президента Минэкономразвития публикует свежую версию доклада «Картина экономики» за декабрь. Согласно ему, реальные располагаемые доходы выросли не на 0,2%, а на 0,8%. Чтобы они росли такими темпами, Росстат должен был найти 3,5 трлн дополнительных доходов. Для этого не обязательно увеличивать новый показатель: можно просто занизить старый.
Стоит подчеркнуть, что рост зарплаты в некоторых сегментах обеспечили за счет сокращений сотрудников. Так, например, за январь — сентябрь прошлого года выплаты младшему медперсоналу выросли на 70%, за это уволили каждого третьего (35% штата). Зарплаты научных сотрудников подняли на 90%, но при этом пришлось сократить каждого десятого (10,29% штата).
Стоит отметить, что за первые семь месяцев 2019 года среднемесячная зарплата врачей в Башкирии составила 64 тыс. руб. Средняя зарплата в регионе в 2019 году составила 49,9 тыс. руб. При этом повышение зарплаты в регионе можно считать более чем условной мерой: зарплаты попросту не успевают за доходами.