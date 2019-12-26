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Posted 26 декабря 2019, 09:53

Published 26 декабря 2019, 09:53

Modified 17 октября 2022, 20:38

Updated 17 октября 2022, 20:38

Гоструд объяснил, как должна оплачиваться работа в новогодние каникулы в Башкирии

Гоструд объяснил, как должна оплачиваться работа в новогодние каникулы в Башкирии

26 декабря 2019, 09:53
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Новогодник каникулы продлятся в Башкирии с 1-го по 8-е января, но отдыхать все это время смогут не все.

По словам заместителя руководителя Гострудинспекции Оксаны Вансковой, работникам, которые получают оклад, зарплату за январь снизить не могут, так как все праздничные дни жители республики отработают в течение года.

Длинные каникулы не выгодны тем, у кого сдельная оплата труда. Хотя по правилам за нерабочие праздничные дни должны выплачиваться компенсация, но ее проблема в том, что размер устанавливается работодателем, а значит, может быть минимальным.

Те, кому придется работать в режиме сменного графика, работодатель должен оплатить смену в двойном размере, согласно ТК РФ либо предоставление других дней отдыха. То же самое относится к работающим в январе вахтовым методом.

Привлечение сотрудников к работе в выходные и нерабочие праздничные дни производится с их письменного согласия и по оформленному работодателем приказу (ст. 113 ТК РФ), отметила Оксана Ванскова.

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#Алия Фатхиева#Общество#Новости#Новый год
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