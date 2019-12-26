Гоструд объяснил, как должна оплачиваться работа в новогодние каникулы в Башкирии

Posted 26 декабря 2019, 09:53
Published 26 декабря 2019, 09:53
Modified 17 октября 2022, 20:38
Updated 17 октября 2022, 20:38
По словам заместителя руководителя Гострудинспекции Оксаны Вансковой, работникам, которые получают оклад, зарплату за январь снизить не могут, так как все праздничные дни жители республики отработают в течение года.
Длинные каникулы не выгодны тем, у кого сдельная оплата труда. Хотя по правилам за нерабочие праздничные дни должны выплачиваться компенсация, но ее проблема в том, что размер устанавливается работодателем, а значит, может быть минимальным.
Те, кому придется работать в режиме сменного графика, работодатель должен оплатить смену в двойном размере, согласно ТК РФ либо предоставление других дней отдыха. То же самое относится к работающим в январе вахтовым методом.
Привлечение сотрудников к работе в выходные и нерабочие праздничные дни производится с их письменного согласия и по оформленному работодателем приказу (ст. 113 ТК РФ), отметила Оксана Ванскова.