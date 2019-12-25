В Башкирии депутат, банкир и меценат оказался замешан в скандале с квартирами

Квартирный вопрос, согласно классику, испортил не только москвичей, но и всех остальных жителей нашей необъятной родины, в том числе, конечно же, простых уфимцев. И совсем не простых, а даже очень непростых и сильных мира сего тоже.
Еще в 1996 году семья уфимца Виктора Михайлова (имя изменено по просьбе героя материала) заключила договор долевого участия с одной из строительных фирм. ООО «Рифей-М», она уже давно ликвидирована. Дом строился (и успешно построился) в хорошем районе на улице Менделеева недалеко от чайной фабрики.
Семья купила по договору две квартиры – однокомнатную и трехкомнатную. Строителей сразу предупредили: квартиры находятся по соседству, общей стеной, поэтому после сдачи-приемки и госрегистрации будет перепланировка, две квартиры объединят в одну большую. Поэтому строители некоторые виды работ делали уже с учетом будущих изменений.
В новую квартиру Виктор Михайлов успел уже завести кое-что из сантехники, установить стеклопакеты. На момент подписания акта приема-передачи квартиры не все было готово, в частности, полы. Строители обязались неполадки устранить, о чем в акте подробно и написали: доделаем, мол, это и это, дата, подпись.
- Хорошо, что тогда у меня хоть этот акт остался. Когда документы на квартиру передавал, он просто в другом файле лежал, поэтому у меня он так и остался, в том числе, благодаря ему я спустя 11 лет добился справедливости, – рассказывает Виктор Михайлов.
А было вот что. Семье срочно понадобились деньги и наш собеседник, по его словам, бросился продавать все, что можно – машину, только что купленные квартиры. Его знакомый Ч., бывший работник одной правоохранительной структуры, название которой лишний раз лучше не произносить (siloviki, сами понимаете) подсказал, что у него есть люди знакомые, которые при деньгах и могут быстро купить квартиру и рассчитаться за нее.
Михайлов передал знакомому Ч. договор на квартиру, квитанции о том, что взнос за квартиры полностью внесен.
- Ч. мне говорит, мол, дай документы, чтобы показать покупателю. Я говорю: копии дам. А он: ну какие копии, быстро покажу и все. Я и отдал. И с тех пор я не видел ни этих документов, ни квартиры. Ладно хоть тот акт приема-передачи остался.
По словам Виктора Михайлова, его знакомый Ч., который обещал по-быстрому продать его квартиры, сказал ему, что покупателем является Флюр Галлямов (ФГ), основатель «Башкомснаббанка», ставшего впоследствии «Роскомснаббанком», того самого, у которого Банк России в марте текущего года отобрал лицензию (о причинах напомним позже).
- Я начал требовать с Ч. деньги за свои проданные квартиры. Тот сказал, что ФГ перестал отвечать на звонки и что все документы на квартиру у него. Я несколько раз пытался попасть к нему, но охрана банка меня не пускала. В итоге однажды попал на прием с помощью одного моего высокопоставленного знакомого, банкир обещал разобраться, сказав, что, мол, это Ч. якобы ему деньги должен и в счет долга отдал квартиры. А через несколько дней он позвонил мне и сказал, чтобы я к нему больше ни с какими знакомыми не приходил. Мне пришлось идти в милицию и потом в суд, – рассказывает Виктор Михайлов.
Дальнейшее повествование мы будем основывать исключительно на решении суда – апелляционном определении Верховного Суда Башкирии от 4 февраля 2014 года, согласно которому ФГ должен возместить семье Михайловых материальный ущерб от потери квартир в размере чуть больше 10 миллионов рублей.
В ходе гражданских судебных разбирательств и расследования уголовного дела, возбужденного по части 4 статьи 159 Уголовного кодекса «Мошенничество в особо крупном размере», были выяснены следующие факты. К слову, это уголовное дело приостанавливалось более 20 раз. О его окончании и приговоре – дальше.
2 апреля 2001 года между ФГ и ООО «Рифей-М» был заключен договор долевого участия на покупку тех самых квартир, оплаченных семьей Михайловых. При этом ФГ денег за эти квартиры не вносил, так как был оформлен договор переуступки долевого взноса, согласно которому деньги, которые внесли за квартиры Михайловы, теперь считаются деньгами, которые за квартиры внес ФГ. Дата, подпись.
Впоследствии оказалось – это указано, в частности, в том же решении Верховного суда, что договор переуступки взноса был поддельным, подпись Михайловой (покупка квартир была оформлена на жену Виктора Михайлова) была поддельной и таким же поддельным был оттиск печати ООО «Рифей-М».
Договор долевого участия депутата-банкира с «Рифей-М», соглашение о расторжении такого же договора Михайловых (поддельное), договор переуступки взноса (поддельный) – все они были датированы одним числом: 2 апреля 2001 года.
Осенью того же года, 23 ноября 2001 года новый хозяин квартир семьи Михайловых объединил их в одну, как и планировал настоящий владелец. 19 августа 2002 года депутат-банкир получил свидетельство о государственной регистрации права собственности на эту квартиру. А 13 ноября 2002 года ФГ продал квартиру двум людям – Г.Р.Р. и М.З.Ф.
Таким образом получилось, что пока Виктор Михайлов пытался «надавить» на чувство справедливости банкира, тот вовсю распоряжался чужой квартирой. Согласно данным суда и по словам Михайлова, он и его семья узнали о том, что их квартира фактически им не принадлежит примерно в 2003 году. После этого начались их долгие хождения по судам – примерно 11 лет, по истечении которых, наконец, справедливость восторжествовала. Ну как восторжествовала – потерянных нервов и лет не вернешь, как и потерянных квартир, только возмещение материального ущерба.
- Мне даже пришлось идти на прием к председателю Государственного Собрания – курултая Башкирии Константину Толкачеву и просить помочь разобраться в этом деле, ведь ФГ тогда уже стал депутатом. Там на встрече он просто сказал: пусть суд, мол, разбирается. И он разобрался – спустя 11 лет.
- 11 лет я судился с ним. Вы представляете каково это, когда вам принадлежат в доме две квартиры, все про это знают, включая соседей, вы уже начали делать ремонт, купили сантехнику, у вас все документы… Но вы никак не можете доказать, что то, что принадлежит вам – принадлежит вам, несмотря на все очевидные доказательства. Я засыпал с этой мыслью и просыпался, этот одиннадцатилетний сплошной суд, одиннадцатилетняя борьба за справедливость стали частью жизни. Однажды я совершенно случайно встретил банкира в центре города и спросил, зачем ему нужно было издеваться над нами все эти годы. А он всего лишь сказал, что его ввели в заблуждение. Как же так? Ведь он забрал одиннадцать лет жизни моей и моей семьи… – говорит Виктор Михайлов.
Мы обещали напомнить о «Роскомснаббанке», преемнике «Башкомснаббанка», основателем и фактическим владельцем которого является семья Галлямовых. 7 марта текущего года Банк России выпустил беспрецедентно жесткий по своим формулировкам пресс-релиз об отзыве лицензии у этого банка, который, по мнению регулятора, вел деятельность по принципам финансовой пирамиды. Цитируем:
В деятельности РОСКОМСНАББАНК (ПАО) отмечались недобросовестные действия руководства, связанные с участием банка в операциях его отдельных клиентов-юридических лиц, направленных на привлечение денежных средств населения с неочевидными перспективами их возврата по схеме, имеющей признаки «финансовой пирамиды». Кредитная организация осуществляла прием денежных средств физических лиц под повышенную процентную ставку в пользу клиента-юридического лица (так называемой «краудфандинговой» платформы), которые в конечном счете направлялись на выдачу займов ряду компаний. При этом погашение обязательств перед физическими лицами по подобным взносам фактически производилось за счет вновь привлеченных средств населения.
Под краудфандинговой платформой в данном релизе понимается компания «Золотой запас». На этой краудфандинговой платформе работали ряд фирм (ООО), в которые переводились денежные средства заемщиков «Роскомснаббанка», у которых, в частности, заканчивались сроки по их банковским депозитам. Сотрудники банка рекомендовали переводить деньги в эти фирмы.
В результате до нескольких тысяч человек могут быть признаны потерпевшими, так как они не могут вернуть свои деньги. Сумма ущерба может составлять значительную сумму – до нескольких миллиардов рублей. По нашей информации, в настоящее время по этим фактам правоохранительными органами проводится доследственная проверка. Мы подробно писали об этом и продолжаем следить за ситуацией.
Так, а что с тем уголовным делом? По нему судили Ч., которого обвиняли в мошенничестве в особо крупном размере и оправдали. То есть, наш российский самый гуманный и справедливый суд в мире снова доказал способность выносить неординарные и не совсем понятные решения. Ну смотрите сами: есть факт завладения чужими квартирами, есть факт подделки документов, но нет никого – это официально признано – кто за это должен ответить. Нонсенс, конечно, но мы в России живем, нам ли привыкать.
Справедливости ради, отметим, что депутат и банкир на протяжении многих лет занимался меценатством, перечислял деньги в благотворительные организации.
Мы попросили Флюра Галлямова прокомментировать данную ситуацию. Оперативно комментарий получить не удалось. После его получения, он будет опубликован.
Комментарий эксперта
- Данный спор был разрешен в порядке судебного производства. Выяснялась законность заключенных договоров долевого участия в строительстве этих квартир, кем по факту вносились деньги за квартиры, кем подписывались договоры и документы, где стояли настоящие подписи и печати. Это гражданско-правовой механизм с целью установить собственника помещений, добросовестного приобретателя.
В результате были сделаны выводы, в результате которых стало понятно, что изъять квартиры в пользу реального владельца оказалось нельзя, но ему (им) была положена компенсация в виду взыскания убытков, – говорит наш эксперт адвокат Роман Петров.
Однако в виду различия гражданско-правовых и уголовных механизмов человек, причинивший материальный вред, не всегда является виновным в совершении уголовного преступления. Речь в действительности может идти и введении в заблуждение. Если даже все, как говорится, сходится на одном человеке, это не всегда означает вину в уголовном смысле. По всей видимости, там была хорошо организована юридическая защита, которая позволила решить вопрос исключительно в рамках гражданско-правового поля.
Что касается ситуации с банком, у которого отозвана лицензия, эта ситуация в СМИ была подробно изложена. После отзыва лицензии, вкладчики банка по линии АСВ (агентство по страхованию вкладов) получили возмещения, как и положено по закону. А что касается сотен пенсионеров, которые переводили по совету сотрудников банка свои деньги в сомнительные структуры, я считаю, что эти люди обмануты именно «Роскомснаббанком» и никак иначе.
Мы все знаем, кто является владельцем банка, кто является конечным бенефициаром этой системы, это секрет Полишинеля. Однако, что вполне вероятно, за это истинные виновники никакого наказания не понесут вообще.
Мы все буквально на днях стали свидетелями того, как путём именно юридическо-процессуальных манипуляций (надо признать отличную работу моих коллег-защитников) можно сказать, что в общем-то избежали наказания создатели «Древпрома», крупнейшей в России со времен МММ и прочих «Хопров» и «Русских домов Селенга» финансовой пирамиды родом из Башкирии. Такое возможно именно в силу процессуальных особенностей нашего уголовного судопроизводства, несмотря на возмущение всего российского общества, но таковы особенности российского права.
Боюсь, с «Роскомснаббанком» и фирмами системы «Золотой запас» может быть аналогичным образом. К сожалению, вынужден констатировать такие общероссийские тренды, впрочем, известные всем, процитировав отрицательного киногероя: «В наше время можно украсть велосипед и все здоровье отдать в тюрьме, а можно воровать вагонами и всегда оставаться на плаву. В России красть составы гораздо безопаснее, чем велосипеды».