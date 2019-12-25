В Башкирии депутат, банкир и меценат оказался замешан в скандале с квартирами

- 11 лет я судился с ним. Вы представляете каково это, когда вам принадлежат в доме две квартиры, все про это знают, включая соседей, вы уже начали делать ремонт, купили сантехнику, у вас все документы… Но вы никак не можете доказать, что то, что принадлежит вам – принадлежит вам, несмотря на все очевидные доказательства. Я засыпал с этой мыслью и просыпался, этот одиннадцатилетний сплошной суд, одиннадцатилетняя борьба за справедливость стали частью жизни. Однажды я совершенно случайно встретил банкира в центре города и спросил, зачем ему нужно было издеваться над нами все эти годы. А он всего лишь сказал, что его ввели в заблуждение. Как же так? Ведь он забрал одиннадцать лет жизни моей и моей семьи… – говорит Виктор Михайлов.