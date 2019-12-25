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В Башкирии 28-летнего парня осудили за призыв к смене власти

25 декабря 2019, 08:45
Фото: Mkset.ru
Материалы, которые подсудимый разместил в социальных сетях, были признаны судом экстремистскими.

Приговор 28-летнего уроженцу Салавата вынес Салаватский межрайонный суд, передали в пресс-службе прокуратуры республики. По информации ведомства, его признали виновным в публичных призывах к осуществлению экстремистской деятельности (ч. 2 ст.280 УК РФ).

Представители надзорного органа сообщили, что в феврале 2018 года обвиняемый разместил комментарий под видеороликом, в котором призывал к смене власти. Молодой человек также высказался агрессивно и призвал к насаилию в отношении должностных лиц государственных и правоохранительных органов.

Свою вину на заседании фигурант уголовного дела не признал. Тем не менее, суд назначил ему наказание в виде условного лишения свободы на три года с испытательным сроком на тот же период. Также ему запретили администрировать сайты два года. Пока что приговор не вступил в силу.

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