В Башкирии 28-летнего парня осудили за призыв к смене власти

Свою вину на заседании фигурант уголовного дела не признал. Тем не менее, суд назначил ему наказание в виде условного лишения свободы на три года с испытательным сроком на тот же период. Также ему запретили администрировать сайты два года. Пока что приговор не вступил в силу.