Украинский «Нафтогаз» уже решил, как будет тратить миллиарды полученные от «Газпрома»

Напомним, речь идет о трех миллиардах долларов, которые Стокгольмский арбитраж присудил выплатить «Нафтогазу», по явно политизированному поводу. По данным попавшим в СМИ, на газовой встрече в Минске представители «Газпрома» согласились уплатить эту сумму Украине. В свою очередь «Нафтогаз» должен отказаться от других своих исков на несколько миллиардов долларов.
Как бы там ни было, но в Верховной Раде уже поделили. Как сообщает RT, часть денег планируется потратить на оплату обязательств «Нафтогаза» на кредиты. Это в первую очередь. Во вторую планируют вложиться в увеличение добычи газа. Наконец, Герус заявляет, что «Нафтогаз» – компания государственная, значит должны быть дивиденды для государства.