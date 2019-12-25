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Украинский «Нафтогаз» уже решил, как будет тратить миллиарды полученные от «Газпрома»

25 декабря 2019, 08:32
Фото: pxhere.com
Руководитель комитета Рады по вопросам ЖКХ и энергетики Андрей Герус поделился со СМИ планами на деньги «Газпрома».

Напомним, речь идет о трех миллиардах долларов, которые Стокгольмский арбитраж присудил выплатить «Нафтогазу», по явно политизированному поводу. По данным попавшим в СМИ, на газовой встрече в Минске представители «Газпрома» согласились уплатить эту сумму Украине. В свою очередь «Нафтогаз» должен отказаться от других своих исков на несколько миллиардов долларов.

Как бы там ни было, но в Верховной Раде уже поделили. Как сообщает RT, часть денег планируется потратить на оплату обязательств «Нафтогаза» на кредиты. Это в первую очередь. Во вторую планируют вложиться в увеличение добычи газа. Наконец, Герус заявляет, что «Нафтогаз» – компания государственная, значит должны быть дивиденды для государства.

#Новости#Ольга Земскова#Экономика
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