Украинский «Нафтогаз» уже решил, как будет тратить миллиарды полученные от «Газпрома»

Как бы там ни было, но в Верховной Раде уже поделили. Как сообщает RT, часть денег планируется потратить на оплату обязательств «Нафтогаза» на кредиты. Это в первую очередь. Во вторую планируют вложиться в увеличение добычи газа. Наконец, Герус заявляет, что «Нафтогаз» – компания государственная, значит должны быть дивиденды для государства.