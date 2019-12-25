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Сложно ли получить автокредит на подержанный автомобиль?

25 декабря 2019, 08:11
Фото: tagilcity.ru
Сегодня услуги автокредитования шагнули так далеко, что деньги заемщикам предлагается взять в долг не только на новое транспортное средство, но и на подержанное.

Это хорошая возможность, ведь, не все готовы приобретать лишь новые машины. К примеру, люди часто знают владельца авто, выставленного на продажу, и хотели бы его приобрести, ведь им известно о том, что машина получала надлежащий уход, проходила вовремя техосмотры и пр. Но нужной суммы сразу нет. Тогда на помощь как раз и придет автокредит на подержанный автомобиль.

Важно! Не каждое транспортное средство можно приобрести с помощью программы автокредитования. Банками предъявляются определенные требования к таким параметрам машины, как:

  • возраст;
  • вес;
  • стоимость.

Автокредит можно получать на объекты, соответствующие следующим требованиям:

  • транспортное средство не старше 10 лет зарубежного производства и не старше 5 лет российского производства;
  • вес машины – не более 3,5 тонн;
  • лимит стоимости: от 500 000 до 1 500 000 рублей;
  • пробег: не более 100 000 км для машин зарубежного происхождения и не более 50 000 км для российского.

При этом обязательным условием выступает оформление полиса страхования.

Зачастую банки готовы проводить подобные сделки через автосалон. На самом деле, редкое кредитное учреждение готово выдать целевой кредит на совершение покупки у частных лиц, ведь, риски в данном случае крайне велики. Банкам достаточно тяжело провести оценку состояния и происхождения транспортного средства при покупке его у частного лица. Поэтому, продавцу, скорее всего, придется выставить свою машину на продажу именно через салон.

Какие требования банки предъявляют к потенциальным заемщикам?

  1. Возраст: от 21 года. Этот вид целевого кредита не дается лицам, моложе указанного значения.
  1. Наличие трудового стажа от года.
  1. Наличие стажа на текущей работ от 6 месяцев. Иногда банкам достаточно и 3 -4 месяцев, но наличие официальной работы в данном случае является обязательным условием. Лицам, которые не смогут подтвердить данное требование, автокредит банк не даст.
  1. Наличие российского гражданства.
  1. Наличие регистрации в городе или в области, где берется автокредит.
  1. Наличие хорошей кредитной истории. При плохом рейтинге в БКИ автокредит вряд ли будет выдан.

Банки отдают предпочтение водителям, у которых уже имеется стаж и права, полученные более 10 лет назад. Молодежь и пенсионеры – это те категории заемщиков, которым наиболее сложно получить кредит на покупку автомобиля, тем более подержанного.

#Новости#Надежда Валитова#Общество
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