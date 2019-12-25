Сложно ли получить автокредит на подержанный автомобиль?

Это хорошая возможность, ведь, не все готовы приобретать лишь новые машины. К примеру, люди часто знают владельца авто, выставленного на продажу, и хотели бы его приобрести, ведь им известно о том, что машина получала надлежащий уход, проходила вовремя техосмотры и пр. Но нужной суммы сразу нет. Тогда на помощь как раз и придет автокредит на подержанный автомобиль.
Важно! Не каждое транспортное средство можно приобрести с помощью программы автокредитования. Банками предъявляются определенные требования к таким параметрам машины, как:
Автокредит можно получать на объекты, соответствующие следующим требованиям:
При этом обязательным условием выступает оформление полиса страхования.
Зачастую банки готовы проводить подобные сделки через автосалон. На самом деле, редкое кредитное учреждение готово выдать целевой кредит на совершение покупки у частных лиц, ведь, риски в данном случае крайне велики. Банкам достаточно тяжело провести оценку состояния и происхождения транспортного средства при покупке его у частного лица. Поэтому, продавцу, скорее всего, придется выставить свою машину на продажу именно через салон.
Какие требования банки предъявляют к потенциальным заемщикам?
Банки отдают предпочтение водителям, у которых уже имеется стаж и права, полученные более 10 лет назад. Молодежь и пенсионеры – это те категории заемщиков, которым наиболее сложно получить кредит на покупку автомобиля, тем более подержанного.