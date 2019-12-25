Сложно ли получить автокредит на подержанный автомобиль?

Это хорошая возможность, ведь, не все готовы приобретать лишь новые машины. К примеру, люди часто знают владельца авто, выставленного на продажу, и хотели бы его приобрести, ведь им известно о том, что машина получала надлежащий уход, проходила вовремя техосмотры и пр. Но нужной суммы сразу нет. Тогда на помощь как раз и придет автокредит на подержанный автомобиль.