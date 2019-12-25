На высоком уровне: пассажиропоток аэропорта «Уфа» впервые достиг 3,5 млн человек

В девять часов вечера стало понятно, чего ждут журналисты и сотрудники аэропорта. Оказывается, именно в этот вечер уфимский авиаузел должен был обслужить 3,5-миллионного пассажира за год! Как пояснили сотрудники аэропорта, при подсчете учитывались пассажиры, которые прилетают в Уфу и вылетают из нее. К слову, если бы при этом считали еще и транзитных пассажиров, то количество обслуженных за год авиапассажиров могло бы стать еще больше.