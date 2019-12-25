На высоком уровне: пассажиропоток аэропорта «Уфа» впервые достиг 3,5 млн человек

Накануне, 24 декабря, в десятом часу вечера в Международном аэропорту «Уфа» имени Мустая Карима произошло большое событие – здесь впервые обслужили 3,5-миллионного пассажира за год. В прошлом году столичному авиаузлу к этому времени удалось достичь только трехмиллионной отметки. То, что случилось вчера, безусловно, является историческим рекордом и поводом для гордости за уфимскую воздушную гавань.
Те, кто прибывал в тот момент для регистрации на вылетающие рейсы или для встречи прибывающих авиапассажиров, с любопытством наблюдали, как накрывается стол для фуршета, а место возле фотозоны с символикой аэропорта «Уфа» занимают два удивительных существа в сверкающих зеркальных костюмах. Цифра «3 500 000» явно что-то означала.
В девять часов вечера стало понятно, чего ждут журналисты и сотрудники аэропорта. Оказывается, именно в этот вечер уфимский авиаузел должен был обслужить 3,5-миллионного пассажира за год! Как пояснили сотрудники аэропорта, при подсчете учитывались пассажиры, которые прилетают в Уфу и вылетают из нее. К слову, если бы при этом считали еще и транзитных пассажиров, то количество обслуженных за год авиапассажиров могло бы стать еще больше.
Ждать пришлось в течение часа. Всё это время пассажиры, проходившие регистрацию на рейс «Уфа-Санкт-Петербург», морально готовились к тому, что именно они могут оказаться тем самым счастливчиком. Однако Фортуна распорядилась иначе. На сей раз пассажиром, который был обслужен в Международном аэропорту «Уфа» 3,5-миллионным по счету, оказалась жительница Уфы, которая прошла регистрацию онлайн. Она подошла к стойке, чтобы сдать багаж, и сразу же оказалась в центре всеобщего внимания.
Евгения Григорьевна Казакова отправилась из Уфы в Санкт-Петербург вместе с взрослой дочерью Машей и тремя внучками Альбиной, Ангелиной и Олесей. Всей веселой компанией они летели в Питер к старшей дочери Евгении Григорьевны, чтобы там встретить Новый 2020 год и провести каникулы.
Дочери решили сделать Евгении Григорьевне такой замечательный подарок на Новый год, вряд ли предполагая, что в уфимском аэропорту её ждет еще один прекрасный сюрприз.
- Мы летим в Питер на каникулы, у нас приготовлена большая культурная программа: музеи, театры, опера, балет на льду, - взволнованно рассказала Евгения Григорьевна окружившим ее журналистам. – Спасибо за сюрприз. Это похоже на сказку! Очень неожиданно и приятно. Я никогда ничего не выигрывала раньше. Отличный подарок на Новый год!
- От всей души, от всего большого коллектива поздравляем вас, – обратился к ней генеральный директор Международного аэропорта «Уфа» Александр Андреев. – Сегодня мы стали свидетелями исторического момента – впервые за всю свою историю пассажиропоток нашего аэропорта достиг такой большой цифры – 3,5 млн человек. И этот юбилейный пассажир – вы, уважаемая Евгения Григорьевна.
Поздравить аэропорт с таким ярким достижением специально прибыли заместитель председателя Госкомтранса РБ Азат Калимуллин и пресс-секретарь авиакомпании «Россия», осуществляющей рейс в Санкт-Петербург, Сергей Стариков.
Евгении Григорьевне преподнесли множество подарков. От аэропорта «Уфа» - сертификаты на обслуживание в бизнес-зале и бесплатную парковку на территории авиаузла, памятные сувениры. От авиакомпании «Россия» - сертификат на авиабилет в оба конца по маршруту Уфа-Санкт-Петербург-Уфа.
- Заканчивать год новыми рекордами для нас становится хорошей традицией, - отметил Александр Андреев. - Несколько лет подряд наше предприятие демонстрирует устойчивые темпы роста, которые опережают среднеотраслевые показатели, что свидетельствует о высокой эффективности всей деятельности аэропорта. К положительным результатам приводит активная работа по привлечению авиаперевозчиков, развитию маршрутной сети и особое внимание, которое мы уделяем повышению качества обслуживания пассажиров, - отмечает руководитель воздушной гавани.
По словам Александра Андреева, рост пассажиропотока отмечается как на внутренних, так и международных направлениях. Одним из ключевых факторов увеличения пассажиропотока сегодня является развитие межрегиональных маршрутов.
- Сегодня республика уделяет особое внимание развитию и расширению авиаперевозок, принимает активное участие в субсидировании рейсов. Надеемся, что аэропорт «Уфа» и в следующем году будет носить звание лидера в Приволжском федеральном округе и продолжит динамичное развитие, - сказал Азат Калимуллин.
Аэропорт «Уфа» стал одним из первых аэропортов страны, где доля рейсов, выполняемых в другие регионы в обход Москвы, превысила 56%. Очевидно, что это стало возможно, благодаря тесному сотрудничеству с авиакомпаниями. В следующем году эта работа будет продолжена.
Как сообщили в пресс-службе аэропорта «Уфа», в начале 2020 года у жителей республики появится возможность прямых перелетов в Волгоград, Пермь, Нижний Новгород, вырастет частота полетов по таким популярным маршрутам, как рейсы в Санкт-Петербург, Сочи, Новосибирск и другие города страны.
Расширяется сеть международных направлений. Так, в следующем году открывается прямой рейс в Ереван, будет продолжена полетная программа в Вену, которая набирает популярность как у туристов, так и представителей бизнеса.
Для справки
АО «Международный аэропорт «Уфа» - современный авиационный комплекс, способный принимать воздушные суда всех типов. Международный аэропорт «Уфа» - первый региональный аэропорт России, подтвердивший свое соответствие производственным стандартам ISAGO (IATA Safety Audit for Ground Operations). Услугами аэропорта пользуются более 40 российских и зарубежных авиакомпаний, аэропорт имеет две взлетно-посадочные полосы с рулежными дорожками и аэровокзал, состоящий из двух терминалов.