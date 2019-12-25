ГК «Первый Трест» победила в народном голосовании «Лучший застройщик года»

Напомним, что летом этого года была введена в эксплуатацию первая очередь строительства литера 22 в ЖК «Уфимский Кремль» и ключи от своих квартир получили 579 семей. На сегодняшний день близятся к сдаче секции А и Б в «Никольском» доме в КИК «На Успенской» и секции А, Б, В и Г в ЖК «Биосфера». А это значит, что совсем скоро ещё 900 семей отметят своё новоселье в домах от ГК «Первый Трест»!