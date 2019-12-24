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ВЦИОМ: количество довольных жизнью россиян увеличилось на 17%

24 декабря 2019, 14:33
Фото: Медиахолдинг 1Mi
Согласно опросу ВЦИОМ, доля российских граждан, которые удовлетворены своей жизнью, выросла на 17% за последние двадцать лет.

В 2000 году таких было 62%, опрос декабря 2019 года показал увеличение доли до 79%. Были опрошены 1600 граждан.

Как пишет RNS, наибольшее удовлетворение у людей вызывает круг их общения: 90% респондентов ответили утвердительно на этот вопрос. Также 81% считают хорошим свое образование, 80% довольны своим местом в обществе.

Меньше всего российских граждан устраивает их материальный достаток — всего 46% опрошенных довольны им. В то же время, в сравнении с данными 2000 года, доля удовлетворенных материальным положением россиян увеличилась почти вдвое, тогда их было всего 25%.

#Новости#Светлана (Холдинг) Павлова#Общество
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