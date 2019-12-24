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Врача-диетолог дал оценку употребления шампанского в праздник

24 декабря 2019, 19:20
Фото: pixabay.com
По мнению врача-диетолога Андрея Бобровского, традиционное для России употребление шампанского в новогоднюю ночь может навредить здоровью.

Он отметил, что сладковатый вкус напитка не даёт проконтролировать количество выпитого, сообщает 24 декабря газета «Известия».

Подобный эффект даёт употребление коктейля из виски и колы. Это может привести к тому, что человек выпьет слишком много спиртного, добавил врач.

Бобровский подчеркнул, что шампанское можно пить, однако необходимо знать свою норму. Ведь слишком большая доза напитка может пагубно отразиться на здоровье: например, вызвать отравление или похмельный синдром.

Врач также прокомментировал традицию пить шампанское с растворенной в нем сожжённой бумагой, где было написано пожелание. По мнению врача, употребление напитка таким способом тоже может пагубно отразиться на здоровье.

#Новости#Ольга Земскова#Общество
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