ВКонтакте назвала самые популярные подкасты платформы

В 2019 году ВКонтакте запустила каталог, в котором собраны все подкасты платформы; бесплатный хостинг, с помощью которого авторы могут автоматически экспортировать выпуски на любые сторонние ресурсы; другие возможности, которые позволяют продвигать эпизоды в VK и на других сайтах.