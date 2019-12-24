ВКонтакте назвала самые популярные подкасты платформы

В рейтинге две номинации: «Самые популярные» учитывает все подкасты платформы, а «Классика жанра» — только те, где в качестве основы не используются другие форматы, например, видео или рассказы.
Топ-5 в номинации «Самые популярные»:
Топ-5 в номинации «Классика жанра»:
В 2019 году ВКонтакте запустила каталог, в котором собраны все подкасты платформы; бесплатный хостинг, с помощью которого авторы могут автоматически экспортировать выпуски на любые сторонние ресурсы; другие возможности, которые позволяют продвигать эпизоды в VK и на других сайтах.
Также VK раскрыла статистику:
Ранее ВКонтакте назвала самые популярные треки и альбомы 2019 года. «Артистом 2019» стал Тима Белорусских — в VK и BOOM его песни послушали больше миллиарда раз в этом году.