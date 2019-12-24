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ВКонтакте назвала самые популярные подкасты платформы

24 декабря 2019, 11:43
Фото: Вконтакте
ВКонтакте подвела итоги года платформы подкастов и рассказала, какие подкасты пользователи слушали в 2019 году чаще всего.

В рейтинге две номинации: «Самые популярные» учитывает все подкасты платформы, а «Классика жанра» — только те, где в качестве основы не используются другие форматы, например, видео или рассказы.

Топ-5 в номинации «Самые популярные»:

Топ-5 в номинации «Классика жанра»:

В 2019 году ВКонтакте запустила каталог, в котором собраны все подкасты платформы; бесплатный хостинг, с помощью которого авторы могут автоматически экспортировать выпуски на любые сторонние ресурсы; другие возможности, которые позволяют продвигать эпизоды в VK и на других сайтах.

Также VK раскрыла статистику:

  • всего на платформе размещены свыше 50 тысяч эпизодов;
  • публикуют подкасты больше 2000 авторов;
  • в общей сложности за год пользователи прослушали подкасты на 380 лет;
  • в среднем эпизод длится порядка 30 минут;
  • самый длинный эпизод на платформе длится 4 часа 55 минут.

Ранее ВКонтакте назвала самые популярные треки и альбомы 2019 года. «Артистом 2019» стал Тима Белорусских — в VK и BOOM его песни послушали больше миллиарда раз в этом году.

#Новости#Общество#Денис Объедкин
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