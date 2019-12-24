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В России в 2020 году произойдут подорожания

24 декабря 2019, 10:26
Фото: pixabay.com
В следующем году жителей России ждет широкий спектр не очень приятных сюрпризов — от подорожания вина и водки до увеличения цен в автомобильном секторе из-за корректировки ставок утильсбора.

Так, пишет news.ru, с первого января произойдет увеличение акцизов на вино, что спровоцирует повышение цен на алкоголь в целом. Винный акциз будет составлять тридцать один рубль за один литр, вырастая последовательно на один рубль в 2021-м и 2022-м. Вместе с тем, акциз на шампанское будет составлять сорок рублей в 2020-м, сорок один рубль — в 2021-м и сорок три рубля — в 2022-м.

Согласно некоторым прогнозам, повышение ставки утильсбора на транспортные средства составит сорок шесть процентов для машин, объем двигателей которой не превышает один литр, и сто сорок пять процентов — для ТС с двигателем от трех с половиной литров. Наиболее массовый российский сегмент — 1–2-литровые авто — ожидает повышение утильсбора на сто двенадцать процентов, а ставка для транспорта массой двенадцать–двадцать тонн тонн увеличится на восемнадцать с половиной процента.

Стоит отметить, что российский премьер Дмитрий Медведев распорядился с первого января прекратить действие нормативно-правовых актов, которые были приняты еще во времена СССР и РСФСР.

Отмечается, что с 2020 года пошлинами будет облагаться приобретенный товар на сумму от двухсот евро. Ставка пошлины снизится до пятнадцати процентов от стоимости покупки с нынешних тридцати процентов.

#Новости#Юлия Кононенко#Общество
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