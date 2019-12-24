В России в 2020 году произойдут подорожания

Так, пишет news.ru, с первого января произойдет увеличение акцизов на вино, что спровоцирует повышение цен на алкоголь в целом. Винный акциз будет составлять тридцать один рубль за один литр, вырастая последовательно на один рубль в 2021-м и 2022-м. Вместе с тем, акциз на шампанское будет составлять сорок рублей в 2020-м, сорок один рубль — в 2021-м и сорок три рубля — в 2022-м.