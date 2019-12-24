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В Башкирии многодетным семьям предоставили новую льготу

24 декабря 2019, 08:12
Фото: mkset.ru
Депутаты госообрания –Курултая Башкирии приняли соответствующий закон.

По информации пресс-службы Курултая в республике установлены категории граждан, которые дают право на заготовку древесины для собственных нужд.

Председатель башкирского парламента Константин Толкачев отметил, что право дается семьям с тремя и более несовершеннолетними детьми, ребенком-инвалидом и молодым специалистам лесной отрасли до 35 лет. Льготная категория сможет получать древесину без очереди.

«Стоимость леса при такой заготовке многократно ниже рыночной цены стройматериалов. Закон позволит оказать существенную поддержку социально слабозащищенным слоям населения», – объяснил он.

В пресс-службе также пояснили, что согласно нормативам и периодичности заготовки на строительство жилого дома предусмотрено до 110 кубоментров один раз в 25 лет, на ремонт жилого дома выделяют до 25 кубометров в течение пяти лет, на стрительство надворных построек – до 50 кубометров на тот же период, на ремонт надворных построек – до 15 кубометров на три года, а также на отопление – 20 кубоментров в год.

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