В Башкирии многодетным семьям предоставили новую льготу

В пресс-службе также пояснили, что согласно нормативам и периодичности заготовки на строительство жилого дома предусмотрено до 110 кубоментров один раз в 25 лет, на ремонт жилого дома выделяют до 25 кубометров в течение пяти лет, на стрительство надворных построек – до 50 кубометров на тот же период, на ремонт надворных построек – до 15 кубометров на три года, а также на отопление – 20 кубоментров в год.