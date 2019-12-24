«Роскачество» не обнаружило нарушений у китайских фейерверков

По мнению специалистов-пиротехников, это стало возможным благодаря введению сертификации, лицензирования и контроля ввозимых товаров, сообщает 24 декабря газета «Известия».
Все это привело к резкому снижению количества подделок, добавили они.
В исследовании участвовала продукция десятки производителей фейерверков из Китая. В результате нарушения нашли лишь у одного из них: Piroff Fireworks. Однако оно касалось только времени работы салюта: 29 секунд вместо заявленных 35.
Продукция остальных производителей оказалось безопасной и качественной. Их запуск не увеличивал концентрацию вредных веществ в воздухе и не вызывал превышения допустимого уровня шума.