mkset.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

«Роскачество» не обнаружило нарушений у китайских фейерверков

24 декабря 2019, 19:07
Фото: pxhere.com
В «Роскачестве» не нашли нарушений параметров безопасности при проверке самых распространенных на российских прилавках салютов производства Китая.

По мнению специалистов-пиротехников, это стало возможным благодаря введению сертификации, лицензирования и контроля ввозимых товаров, сообщает 24 декабря газета «Известия».

Все это привело к резкому снижению количества подделок, добавили они.

В исследовании участвовала продукция десятки производителей фейерверков из Китая. В результате нарушения нашли лишь у одного из них: Piroff Fireworks. Однако оно касалось только времени работы салюта: 29 секунд вместо заявленных 35.

Продукция остальных производителей оказалось безопасной и качественной. Их запуск не увеличивал концентрацию вредных веществ в воздухе и не вызывал превышения допустимого уровня шума.

#Новости#Ольга Земскова#Общество
Подпишитесь
Власти Башкирии назвали конкретные сроки выплаты довольствия мобилизованным
Сегодня, 15:32
Не хватило голосов: как выглядит памятник дивизии Шаймуратова на окраине Уфы
Сегодня, 09:31
Мобилизованный пожаловался Хабирову на отсутствие гумпомощи от мэра Уфы
Сегодня, 17:33
Топ богатых республики Башкортостан
Вчера, 15:08
Питание на конгрессе «Транспорт и строительство» обошлось бюджету Башкирии в 8 млн
Сегодня, 17:18
Уфимский протоиерей Виктор крестил солдат в зоне СВО пакетах для груза 200
Сегодня, 11:44