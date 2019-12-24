Реванш в «Зеленом дерби» в горах Швейцарии. «Салават Юлаев» обыграл «Ак Барс»

«Салават Юлаев» на низком уровне освещает собственные матчи и то, что вокруг них. С утра ни на сайте, ни в соцсетях не было даже превью матча. Никаких интервью или исторических сводок. Весь контент — несколько «Сторис» и фотографий перед игрой. На момент написания материала не появилось не то, что послематчевых комментариев игроков, даже пресс-конференции. Утром все это менее актуально.