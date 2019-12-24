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Реванш в «Зеленом дерби» в горах Швейцарии. «Салават Юлаев» обыграл «Ак Барс»

24 декабря 2019, 03:32
Фото: «Ак Барс»
Эдуард Гиматов стал первым уфимцем с сезона 15/16, который забил казанцам, а Линус Умарк наконец сыграл как настоящий лидер.

КХЛ должна выносить именно такие матчи

KHL World Games в прошлом регулярном сезоне обернулись провалом — из позитивного только посещаемость в Австрии. Во всех четырех матчах СКА и ЦСКА издевались над бедными буквально и фигурально «Слованом» и Ригой и победили с общим счетом 24:1.

«Зеленое дерби» почти всегда проходит с огоньком, поэтому лига выиграла беспроигрышный вариант, чтобы показать свой лучший хоккей в Швейцарии. В Давосе на матч не собралось и 2/3 «Айсштадиума», однако, тут нет Павла Дацюка с Кириллом Капризовым. Публика шла именно на игру и примерно 64% заполненности старенького дворца с деревянной крышей это неплохо, а с учетом непогоды — достойно.

Местные, впрочем, не могут составить впечатления о лиге только по одному матчу. КХЛ лига хорошая, но классовое расслоение, слабый общий уровень околохоккея и снизившийся уровень мастерства легко отталкивают даже россиян. Лучшее, на что можно надеяться после такого промо — интерес в интернете и на рынке ТВ-прав.

Однако, думается, публике хоккей понравился. Давос — очень хоккейный город. Населения примерно 12 тысяч, а арена вмещает чуть менее 8 тысяч — о чем вообще речь? Народ посмотрел на хорошие контратаки, симпатичные голы в касание, увидел овертайм 3 на 3 (пусть и всего одну смену). Хороший отдых перед Новым годом. Если кто-то из зрителей потом подпишется на Инстаграм КХЛ или выучит русский язык ради того, чтобы читать Медиакорсеть, будет здорово.

Фото: «Ак Барс»

Минимум информации об историческом матче

Формально, хозяин площадки — «Салават». Судя по сообщениям коллег и увиденному в сети, уфимский клуб едва ли выглядел таковым. С собой в Швейцарию взяли кураиста и юрту с чак-чаком, приехал один из талисманов, была группа болельщиков и на этом все. Из специальной программы, получается, лишь кураист.

«Ак Барс» собрал куда большую поддержку, а рижский фан-клуб «барсов» даже сыграл в хоккей с фанатами «Давоса» (11:3). Казанцы также привезли мисс Татарстан-2019 и Вице-мисс России, чтобы они в национальных костюмах угощали зрителей чак-чаком. Музыку обеспечивало объединение «Ак Барс бэнд». Разумеется, был маскот.

Матч начался с накладки. Организаторы включили старый гимн России вместо современного и получили заслуженный свист от трибун. Тогда петь начал фан-сектор «Ак Барса», при этом в конце болельщики выкрикнули «Славься, «Ак Барс» вместо «Славься, страна». Неявный укол в адрес поклонников «зелено-синих», которые очень не любят такие манипуляции с гимном.

«Салават Юлаев» на низком уровне освещает собственные матчи и то, что вокруг них. С утра ни на сайте, ни в соцсетях не было даже превью матча. Никаких интервью или исторических сводок. Весь контент — несколько «Сторис» и фотографий перед игрой. На момент написания материала не появилось не то, что послематчевых комментариев игроков, даже пресс-конференции. Утром все это менее актуально.

КХЛ вообще должна регламентировать «информационный минимум», чтобы хоть как-то заставить работать организацию. Но лигу больше интересуют вырванные из контекста проценты и метафоры в докладах президента Дмитрия Чернышенко, чем информирование публики и популяризация хоккея. Главное — красиво отчитаться, а не развивать игру.

Фото: «Ак Барс»

«Салават» собрался ради дерби

Нечто подобное было и перед первым очным противостоянием «юлаевцев» и «барсов» в сезоне. Тогда подопечные Николая Цулыгина выступали неровно, а «Ак Барс» был в порядке. Сейчас расклады немного иные: уфимцы в глубокой яме и рискуют выпасть из топ-8, некоторый спад и у команды Дмитрия Квартальнова.

Однако, «Зеленое дерби» в том числе и поэтому стоит особняком от других матчей. В последние несколько лет это чемпионат внутри чемпионата и уже третий сезон эти игры живут под официальном брендом. Ясно, что переходящий трофей «Чак-чак cup» носит больше шутливый статус, однако, это визуализация победы и дополнительная мини-мотивация.

Оказывается, сочетаются открытый хоккей и стиль плей-офф. От первого команды взяли 2:2 в первом периоде, высокие скорости и моментальное пересечение средней зоны. От второго — самоотверженность, настырность, простые и надежные атаки и бдительность в третьем периоде.

«Салават» отличался от себя обычного. Поначалу — большой нацеленностью на бросок. Все знают, что Уфа выполнит несколько передач в позиционной атаке и только потом наконец бросит. В первые десять минут от этого отказались — на этот сегмент пришлись 9 из 11 бросков стартовой двадцатиминутки.

5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 ОТ
СЮ 3 9 10 11 12 12 15 15 17 22 26 27 28
Ак Барс 2 5 7 9 13 16 20 26 29 30 32 32 32
Δ БВ 1 4 3 2 -1 -4 -5 -11 -12 -8 -6 -5 -4
БВ СЮ за отрезок 3 6 1 1 1 0 3 0 2 5 4 1 1
БВ АБ за отрезок 2 3 2 2 4 3 4 6 3 1 2 0 0
Δ БВ за отрезок 1 3 -1 -1 -3 -3 -1 -6 -1 4 2 1 1
Голы СЮ за отрезок 2 1 1
Голы АБ за отрезок 1 1 1
%БВ СЮ за отрезок 33,33% 33,33% 100,00%
%БВ АБ за отрезок 50,00% 50,00% 25,00%

Иногда надо делать, а не думать. Элегантный гол или «мусорный» — игрокам принципиальной разницы нет. Отступать некуда, игра с главным соперником, проигрывать надоело — сейчас не до эстетики. Тем более, «Ак Барс» открыл счет.

Очень показательно, как были заброшены шайбы Линусом Умарком и Дмитрием Кугрышевым — бросок с подставлением и разыгранный стандарт соответственно. Быстро, просто, надежно. Без изобретения велосипеда. Потому что команды Дмитрия Квартальнова не дадут творить — начнут бить и убегут вперед.

Строго говоря, последующие 50 минут «Ак Барс» играл опаснее. Казанцы реализовали первое из двух удалений Артема Сергеева и вышли вперед в первой же смене второго периода. Во второй трети основного времени они гораздо больше атаковали: максимум агрессии в форчекинге, никто не выключался из борьбы, едва завладели шайбой, сразу отправили ее вперед.

Это на самом деле впечатляет. Дмитрий Квартальнов обладает своим почерком и избранные смены второго периода его идеально воплощают. Быстрое продвижение, злой отбор, видение партнера, способность резко выйти на ударную дистанцию и много бросков. И, конечно, весомый перевес по вбрасываниям.

СЮ Ак Барс %СЮ
Зона атаки 7 11 38,89%
Средняя зона 9 14 39,13%
Зона защиты 4 10 28,57%
5 на 5 16 26 38,10%
В целом 20 35 36,36%

По многим показателям казанский клуб оказался предпочтительнее. Победу у «Салавата» не отнять, однако, постоянно побеждать вопреки невозможно. По количеству и качеству атак «Ак Барс» был действительно силен. Башкирская команда не «отскочила», но и не была могучей.

СЮ Ак Барс
Corsi for 55 71
Corsi for, % 43,65% 56,35%
Голы 5 на 5 3 2
Броски в створ 5 на 5 24 28
Точность 5 на 5, % 12,50% 7,14%
PDO, % 105,36% 94,64%
Броски мимо створа (БМ) 20 36
Броски в створ (БВ) 28 32
Доля БВ в общем числе бросков 58,33% 47,06%
CF за минуту в атаке 6,03 5,86
БВ за минуту в атаке 3,07 2,64
Блокшоты за минуту в защите 1,16 1,21
БВ после ВВбр 5 на 5 2 0
БВ после входа 5 на 5 6 3
БВ игроков первой тройки 7 5
БВ защитников 7 13
Пробросы 5 на 5 3 6
ВВбр после пробросов 3 6
Контролируемый вход (+форчек, подбор) 5 на 5 26 49
Брак при раскате 5 на 5 18 33
Успешный вход, % 59,09% 59,76%
Вброс 5 на 5 6 7
Брак при вбросе 5 на 5 11 14
Успешный вброс, % 35,29% 33,33%
Вход+вброс 5 на 5 32 56
Доля контролируемого входа 5 на 5, % 81,25% 87,50%
Вход+вброс+ВВбр в атаке 5 на 5 38 62
Вход+вброс+брак+Вбр в атаке 5 на 5 81 118
Смены в атаке, % 46,91% 52,54%

В этом отрезке формальные гости атаковали гораздо больше. По времени в атаке 1:48 против 5:59. По входу в зону 4/7 против 27/39. По-хорошему, «Ак Барс» должен был проявить чуть больше внимательности и аккуратно заканчивать матч. Но сказалась дисциплина, уфимцы получили шанс сыграть 5 на 4, а Адам Рейдерборн как назло потерял клюшку.

Первый уфимский гол «Ак Барсу» с сезона 15/16

Эдуард Гиматов не просто сравнял счет, но и стал первым уфимцем, который забросил «Ак Барсу» с сезона 15/16. Тогда это был Дмитрий Макаров, причем как в плей-офф (победный гол седьмой игры первого раунда 5 марта 2016), так и в «регулярке» (10 ноября 2015). Разумеется, надо отметить прекрасный пас Линуса Умарка.

Швед в отсутствие Григория Панина из-за болезни примерил капитанскую нашивку. Не сплоховал. Более того — наконец-то сыграл, как звездный лидер, а не как просто неплохой легионер. Забил, дважды отдал, самолично создал кроме этого пару моментов — вот это Умарк здорового человека.

Именно это дерби, я полагаю, понравилось болельщикам со стажем, людям, которым реально важно, чтобы за их любимую команду играли местные воспитанники. «Зеленое дерби» складывалось десятилетиями и в нем были разные времена с разными лидерами. Но всегда круто, когда отличаются коренные представители.

Болельщики «Ак Барса» могут себя утешить тем, что Альберт Яруллин укрепил свой статус лучшего бомбардира «Зеленого дерби» в этом сезоне. Защитник набрал против «СЮ» уже целых семь очков.

Список бомбардиров «Зеленого дерби» 19/20:

  • Яруллин 3+4
  • Умарк 2+3
  • Сошников 1+3
  • Тихонов 2+1
  • Кугрышев, Кадейкин, Хартикайнен 1+2
  • Маннинен, Ларсен 1+1
  • Рукавишников, Азеведо 1+1
  • Галимов 0+2
  • Лисовец, Гиматов 1+0
  • Кара, Фрэттин 1+0
  • Жарков, Хохряков, Майоров, Бурмистров, Семенов 0+1
  • Ткачев, Лещенко, Дыняк, Викстранд, Петров, Кормье 0+1

Фото: «Ак Барс»

Что значит эта победа для команды

«СЮ» надо было где-то перетерпеть, чтобы выиграть. Во втором периоде требовалось обороняться, сжав зубы, большую часть остального времени — ценить моменты, жестко встречать соперника на своей синей линии. Сейчас надо было просто выиграть как-нибудь, пусть содержание игры и было не блестящим. Эта победа принесла спокойствие и надежду.

Турнирное положение немного укрепилось — пятое место на Востоке и 47 очков в 42 играх. В количестве матчей проблема — больше Уфы не сыграл никто. Следующий матч КХЛ «зеленые» играют 6 января. До этого дня «Сибирь» и «Куньлунь» (отстают на 2 очка) проведут по 5 матчей, «Адмирал» (минус три очка) — 4 встречи, «Магнитка» (минус 4 очка) — 5 игр. Легко могут обогнать.

Николай Цулыгин начал биться и за себя тоже. Кредит доверия ему выдан неоправданно огромный. Но непопадание в плей-офф это настоящее хоккейное преступление в Башкирии. Кубок Шпенглера — шанс «сменить картинку» и набраться здоровых идей и эмоций для него тоже. В Швейцарии можно проявить себя в качестве лидеров игрокам второго плана и просмотреть резерв. Это одна из последних передышек в сезоне.

Следующий матч. 26.12. 19:15. «Салават Юлаев» — «Амбри-Пиотта». Прямая трансляция: «Матч! Игра»

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