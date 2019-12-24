Реванш в «Зеленом дерби» в горах Швейцарии. «Салават Юлаев» обыграл «Ак Барс»

КХЛ должна выносить именно такие матчи
KHL World Games в прошлом регулярном сезоне обернулись провалом — из позитивного только посещаемость в Австрии. Во всех четырех матчах СКА и ЦСКА издевались над бедными буквально и фигурально «Слованом» и Ригой и победили с общим счетом 24:1.
«Зеленое дерби» почти всегда проходит с огоньком, поэтому лига выиграла беспроигрышный вариант, чтобы показать свой лучший хоккей в Швейцарии. В Давосе на матч не собралось и 2/3 «Айсштадиума», однако, тут нет Павла Дацюка с Кириллом Капризовым. Публика шла именно на игру и примерно 64% заполненности старенького дворца с деревянной крышей это неплохо, а с учетом непогоды — достойно.
Местные, впрочем, не могут составить впечатления о лиге только по одному матчу. КХЛ лига хорошая, но классовое расслоение, слабый общий уровень околохоккея и снизившийся уровень мастерства легко отталкивают даже россиян. Лучшее, на что можно надеяться после такого промо — интерес в интернете и на рынке ТВ-прав.
Однако, думается, публике хоккей понравился. Давос — очень хоккейный город. Населения примерно 12 тысяч, а арена вмещает чуть менее 8 тысяч — о чем вообще речь? Народ посмотрел на хорошие контратаки, симпатичные голы в касание, увидел овертайм 3 на 3 (пусть и всего одну смену). Хороший отдых перед Новым годом. Если кто-то из зрителей потом подпишется на Инстаграм КХЛ или выучит русский язык ради того, чтобы читать Медиакорсеть, будет здорово.
Минимум информации об историческом матче
Формально, хозяин площадки — «Салават». Судя по сообщениям коллег и увиденному в сети, уфимский клуб едва ли выглядел таковым. С собой в Швейцарию взяли кураиста и юрту с чак-чаком, приехал один из талисманов, была группа болельщиков и на этом все. Из специальной программы, получается, лишь кураист.
«Ак Барс» собрал куда большую поддержку, а рижский фан-клуб «барсов» даже сыграл в хоккей с фанатами «Давоса» (11:3). Казанцы также привезли мисс Татарстан-2019 и Вице-мисс России, чтобы они в национальных костюмах угощали зрителей чак-чаком. Музыку обеспечивало объединение «Ак Барс бэнд». Разумеется, был маскот.
Матч начался с накладки. Организаторы включили старый гимн России вместо современного и получили заслуженный свист от трибун. Тогда петь начал фан-сектор «Ак Барса», при этом в конце болельщики выкрикнули «Славься, «Ак Барс» вместо «Славься, страна». Неявный укол в адрес поклонников «зелено-синих», которые очень не любят такие манипуляции с гимном.
«Салават Юлаев» на низком уровне освещает собственные матчи и то, что вокруг них. С утра ни на сайте, ни в соцсетях не было даже превью матча. Никаких интервью или исторических сводок. Весь контент — несколько «Сторис» и фотографий перед игрой. На момент написания материала не появилось не то, что послематчевых комментариев игроков, даже пресс-конференции. Утром все это менее актуально.
КХЛ вообще должна регламентировать «информационный минимум», чтобы хоть как-то заставить работать организацию. Но лигу больше интересуют вырванные из контекста проценты и метафоры в докладах президента Дмитрия Чернышенко, чем информирование публики и популяризация хоккея. Главное — красиво отчитаться, а не развивать игру.
«Салават» собрался ради дерби
Нечто подобное было и перед первым очным противостоянием «юлаевцев» и «барсов» в сезоне. Тогда подопечные Николая Цулыгина выступали неровно, а «Ак Барс» был в порядке. Сейчас расклады немного иные: уфимцы в глубокой яме и рискуют выпасть из топ-8, некоторый спад и у команды Дмитрия Квартальнова.
Однако, «Зеленое дерби» в том числе и поэтому стоит особняком от других матчей. В последние несколько лет это чемпионат внутри чемпионата и уже третий сезон эти игры живут под официальном брендом. Ясно, что переходящий трофей «Чак-чак cup» носит больше шутливый статус, однако, это визуализация победы и дополнительная мини-мотивация.
Оказывается, сочетаются открытый хоккей и стиль плей-офф. От первого команды взяли 2:2 в первом периоде, высокие скорости и моментальное пересечение средней зоны. От второго — самоотверженность, настырность, простые и надежные атаки и бдительность в третьем периоде.
«Салават» отличался от себя обычного. Поначалу — большой нацеленностью на бросок. Все знают, что Уфа выполнит несколько передач в позиционной атаке и только потом наконец бросит. В первые десять минут от этого отказались — на этот сегмент пришлись 9 из 11 бросков стартовой двадцатиминутки.
|5
|10
|15
|20
|25
|30
|35
|40
|45
|50
|55
|60
|ОТ
|СЮ
|3
|9
|10
|11
|12
|12
|15
|15
|17
|22
|26
|27
|28
|Ак Барс
|2
|5
|7
|9
|13
|16
|20
|26
|29
|30
|32
|32
|32
|Δ БВ
|1
|4
|3
|2
|-1
|-4
|-5
|-11
|-12
|-8
|-6
|-5
|-4
|БВ СЮ за отрезок
|3
|6
|1
|1
|1
|0
|3
|0
|2
|5
|4
|1
|1
|БВ АБ за отрезок
|2
|3
|2
|2
|4
|3
|4
|6
|3
|1
|2
|0
|0
|Δ БВ за отрезок
|1
|3
|-1
|-1
|-3
|-3
|-1
|-6
|-1
|4
|2
|1
|1
|Голы СЮ за отрезок
|2
|1
|1
|Голы АБ за отрезок
|1
|1
|1
|%БВ СЮ за отрезок
|33,33%
|33,33%
|100,00%
|%БВ АБ за отрезок
|50,00%
|50,00%
|25,00%
Иногда надо делать, а не думать. Элегантный гол или «мусорный» — игрокам принципиальной разницы нет. Отступать некуда, игра с главным соперником, проигрывать надоело — сейчас не до эстетики. Тем более, «Ак Барс» открыл счет.
Очень показательно, как были заброшены шайбы Линусом Умарком и Дмитрием Кугрышевым — бросок с подставлением и разыгранный стандарт соответственно. Быстро, просто, надежно. Без изобретения велосипеда. Потому что команды Дмитрия Квартальнова не дадут творить — начнут бить и убегут вперед.
Строго говоря, последующие 50 минут «Ак Барс» играл опаснее. Казанцы реализовали первое из двух удалений Артема Сергеева и вышли вперед в первой же смене второго периода. Во второй трети основного времени они гораздо больше атаковали: максимум агрессии в форчекинге, никто не выключался из борьбы, едва завладели шайбой, сразу отправили ее вперед.
Это на самом деле впечатляет. Дмитрий Квартальнов обладает своим почерком и избранные смены второго периода его идеально воплощают. Быстрое продвижение, злой отбор, видение партнера, способность резко выйти на ударную дистанцию и много бросков. И, конечно, весомый перевес по вбрасываниям.
|СЮ
|Ак Барс
|%СЮ
|Зона атаки
|7
|11
|38,89%
|Средняя зона
|9
|14
|39,13%
|Зона защиты
|4
|10
|28,57%
|5 на 5
|16
|26
|38,10%
|В целом
|20
|35
|36,36%
По многим показателям казанский клуб оказался предпочтительнее. Победу у «Салавата» не отнять, однако, постоянно побеждать вопреки невозможно. По количеству и качеству атак «Ак Барс» был действительно силен. Башкирская команда не «отскочила», но и не была могучей.
|СЮ
|Ак Барс
|Corsi for
|55
|71
|Corsi for, %
|43,65%
|56,35%
|Голы 5 на 5
|3
|2
|Броски в створ 5 на 5
|24
|28
|Точность 5 на 5, %
|12,50%
|7,14%
|PDO, %
|105,36%
|94,64%
|Броски мимо створа (БМ)
|20
|36
|Броски в створ (БВ)
|28
|32
|Доля БВ в общем числе бросков
|58,33%
|47,06%
|CF за минуту в атаке
|6,03
|5,86
|БВ за минуту в атаке
|3,07
|2,64
|Блокшоты за минуту в защите
|1,16
|1,21
|БВ после ВВбр 5 на 5
|2
|0
|БВ после входа 5 на 5
|6
|3
|БВ игроков первой тройки
|7
|5
|БВ защитников
|7
|13
|Пробросы 5 на 5
|3
|6
|ВВбр после пробросов
|3
|6
|Контролируемый вход (+форчек, подбор) 5 на 5
|26
|49
|Брак при раскате 5 на 5
|18
|33
|Успешный вход, %
|59,09%
|59,76%
|Вброс 5 на 5
|6
|7
|Брак при вбросе 5 на 5
|11
|14
|Успешный вброс, %
|35,29%
|33,33%
|Вход+вброс 5 на 5
|32
|56
|Доля контролируемого входа 5 на 5, %
|81,25%
|87,50%
|Вход+вброс+ВВбр в атаке 5 на 5
|38
|62
|Вход+вброс+брак+Вбр в атаке 5 на 5
|81
|118
|Смены в атаке, %
|46,91%
|52,54%
В этом отрезке формальные гости атаковали гораздо больше. По времени в атаке 1:48 против 5:59. По входу в зону 4/7 против 27/39. По-хорошему, «Ак Барс» должен был проявить чуть больше внимательности и аккуратно заканчивать матч. Но сказалась дисциплина, уфимцы получили шанс сыграть 5 на 4, а Адам Рейдерборн как назло потерял клюшку.
Первый уфимский гол «Ак Барсу» с сезона 15/16
Эдуард Гиматов не просто сравнял счет, но и стал первым уфимцем, который забросил «Ак Барсу» с сезона 15/16. Тогда это был Дмитрий Макаров, причем как в плей-офф (победный гол седьмой игры первого раунда 5 марта 2016), так и в «регулярке» (10 ноября 2015). Разумеется, надо отметить прекрасный пас Линуса Умарка.
Швед в отсутствие Григория Панина из-за болезни примерил капитанскую нашивку. Не сплоховал. Более того — наконец-то сыграл, как звездный лидер, а не как просто неплохой легионер. Забил, дважды отдал, самолично создал кроме этого пару моментов — вот это Умарк здорового человека.
Именно это дерби, я полагаю, понравилось болельщикам со стажем, людям, которым реально важно, чтобы за их любимую команду играли местные воспитанники. «Зеленое дерби» складывалось десятилетиями и в нем были разные времена с разными лидерами. Но всегда круто, когда отличаются коренные представители.
Болельщики «Ак Барса» могут себя утешить тем, что Альберт Яруллин укрепил свой статус лучшего бомбардира «Зеленого дерби» в этом сезоне. Защитник набрал против «СЮ» уже целых семь очков.
Список бомбардиров «Зеленого дерби» 19/20:
Что значит эта победа для команды
«СЮ» надо было где-то перетерпеть, чтобы выиграть. Во втором периоде требовалось обороняться, сжав зубы, большую часть остального времени — ценить моменты, жестко встречать соперника на своей синей линии. Сейчас надо было просто выиграть как-нибудь, пусть содержание игры и было не блестящим. Эта победа принесла спокойствие и надежду.
Турнирное положение немного укрепилось — пятое место на Востоке и 47 очков в 42 играх. В количестве матчей проблема — больше Уфы не сыграл никто. Следующий матч КХЛ «зеленые» играют 6 января. До этого дня «Сибирь» и «Куньлунь» (отстают на 2 очка) проведут по 5 матчей, «Адмирал» (минус три очка) — 4 встречи, «Магнитка» (минус 4 очка) — 5 игр. Легко могут обогнать.
Николай Цулыгин начал биться и за себя тоже. Кредит доверия ему выдан неоправданно огромный. Но непопадание в плей-офф это настоящее хоккейное преступление в Башкирии. Кубок Шпенглера — шанс «сменить картинку» и набраться здоровых идей и эмоций для него тоже. В Швейцарии можно проявить себя в качестве лидеров игрокам второго плана и просмотреть резерв. Это одна из последних передышек в сезоне.
Следующий матч. 26.12. 19:15. «Салават Юлаев» — «Амбри-Пиотта». Прямая трансляция: «Матч! Игра»