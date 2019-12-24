Кремль налаживает отношения с поколением Z

Отборочные этапы на 2020 год будут проходить в рамках платформы «Института развития Интернета» в январе, апреле и октябре. Претендовать на гранты могут уже зарекомендовавшие себя организации, новички в этой отрасли или отдельные блогеры, пишут «Новые известия».