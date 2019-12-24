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Кремль налаживает отношения с поколением Z

24 декабря 2019, 12:21
Фото: pexels.com
АНО «Институт развития Интернета» и Администрация Президента запустили конкурс на формирование контента для молодежной аудитории в Сети. Субсидии на первый сезон в следующем году — три миллиарда рублей.

Отборочные этапы на 2020 год будут проходить в рамках платформы «Института развития Интернета» в январе, апреле и октябре. Претендовать на гранты могут уже зарекомендовавшие себя организации, новички в этой отрасли или отдельные блогеры, пишут «Новые известия».

Наблюдательный совет конкурса выберет лучшие проекты разного рода направлений: спецпроекты в медийной сфере, игры, ПО, видеоконтент.

Оценивание работ будет происходить по следующим критериям: качественность, фидбек от аудитории. Первый отборочный тур закрытого формата — анонимные эксперты выбирают лучшие проекты. Второй тур — открытые питчинги для участников — претендентов на финансирование.

Представленный проект будет соотнесен с одной из конкретных отраслей: «Живая память» (герои ВОВ и День Победы); «Мы вместе» (жизнь малочисленных российских народов); «Делай добро»; «Гордимся» (истории людей, коллективов и городов о победах в какой-либо отрасли) и «Действуй!» (видеоряд о школьниках и студентах).

Однако комиссией будут рассмотрены и не попадающие под номинации идеи. Партнерами выступят самые крупные отраслевые участники: Mail.ru, Яндекс, киностудии. Авторитетные компании предоставят два бонуса: инвесторское содействие и адекватный анализ конкурентоспособности. Главные конкурсные решения будет принимать Наблюдательный совет.

Отмечается, что проекты уже можно размещать на сайте ири.рф. Комиссия первого сезона конкурса начнет работу двадцатого января.

#Новости#Юлия Кононенко#Общество
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