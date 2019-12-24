Конкурсанты «Лидеров России» предложили более 20 тысяч соцпроектов

ТАСС пишет, что первый заместитель руководителя Администрации Президента Сергей Кириенко отметил, что преимущественное количество участников, реализовавших свои прошлогодние проекты, внимательно отслеживают хронологию событий конкурса. Кроме того, спецзадание по ряду критериев не соответствует формату конкурса, потому что его главная задача – выбрать грамотных управленцев. Однако социальная тематика вызывает интерес у участников.
В рамках задания «Сердце лидера» не предусмотрены разовые проекты, поскольку они нужны ради общественного блага. Наиболее востребованными векторами работы являются здоровый образ жизни, образование, современные технологии и развитие искусственного интеллекта, сохранение семейных ценностей. Участники, не прошедшие в суперфинал, но создавшие действительно важные соцпроекты, получат специальные призы.
Конкурс «Лидеры России» проводится с 2017 года.