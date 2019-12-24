Конкурсанты «Лидеров России» предложили более 20 тысяч соцпроектов

ТАСС пишет, что первый заместитель руководителя Администрации Президента Сергей Кириенко отметил, что преимущественное количество участников, реализовавших свои прошлогодние проекты, внимательно отслеживают хронологию событий конкурса. Кроме того, спецзадание по ряду критериев не соответствует формату конкурса, потому что его главная задача – выбрать грамотных управленцев. Однако социальная тематика вызывает интерес у участников.