Клубный дом «Соты» в Уфе: встречайте на уровне

К тому же в преддверии Нового года вы можете почувствовать свою привилегированность еще на этапе покупки. Такую возможность даёт уникальная программа «Привилегия», разработанная ГК «Первый Трест» специально для вас! Она позволяет приобрести квартиру, паркинг и кладовку на эксклюзивных условиях. Так, покупатели двух- и трехкомнатных квартир получают возможность приобрести паркинг и кладовую с выгодой 50 %. А покупатели четырехкомнатных квартир кладовка и второй паркинг получают в подарок.