Исторический рекорд: аэропорт «Уфа» впервые обслужил 3,5 млн пассажиров за год

Сегодня, 24 декабря, поздно вечером, в Международном аэропорту «Уфа» имени Мустая Карима отметили приятное событие — здесь чествовали юбилейного 3,5-миллионного пассажира, которого обслужили в текущем году. При подсчете учитывались прилетающие и вылетающие пассажиры.
Для уфимского авиаузла это событие стало настоящим прорывом, потому что такого результата удалось достичь впервые, причем уфимские воздушные ворота оказались первыми среди аэропортов в Приволжском федеральном округе, где удалось поставить работу на столь высоком уровне.
Юбилейным пассажиром стала уфимская пенсионерка Евгения Григорьевна Казакова, которая вместе с дочкой и тремя внучками отправилась в гости к старшей дочери в Санкт-Петербург, чтобы всей семьей встретить там Новый год.
В аэропорту счастливую женщину ждали подарки и поздравления от Международного аэропорта «Уфа» и авиакомпании «Россия», выполняющей рейс. Поздравить ее специально приехал заместитель главы Госкомтранса РБ Азат Калимуллин.
От лица аэропорта «Уфа» Евгению Григорьевну поприветствовал генеральный директор Александр Андреев. По его словам, рост пассажиропотока отмечается как на внутренних, так и международных направлениях.
— К положительным результатам приводит активная работа по привлечению авиаперевозчиков, развитию маршрутной сети и особое внимание, которое мы уделяем повышению качества обслуживания пассажиров, — отметил руководитель воздушной гавани.
Более подробный репортаж об этом приятном событии будет опубликован на нашем сайте в ближайшее время.
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