«Госстрой» уходит с рынка Башкирии: их дома должен достроить красногорский инвестор

Возобновление строительства должно начаться в марте 2020 года. В это время около 2507 дольщиков ждут скорейшей сдачи объектов. С ними инвестор планирует познакомиться после заключения контракта в феврале следующего года. Но на вопросы от них инвесторы обещают начать отвечать уже с января.