«Госстрой» уходит с рынка Башкирии: их дома должен достроить красногорский инвестор

Как стало известно на строительном часе в правительстве республики, крупный застройщик республики – компания «Госстрой», уходит со строительного рынка республики. Четыре проблемных объекта, срок сдачи которых растягивался на несколько лет, должна достроить известная красногорская компания «Садовое кольцо». Речь идет о четырёх домах в жилом комплексе «Московский», а также о трех незавершенных домах в «Эрмитаж. Горсовет», «Белая река» и «Эрмитаж на Ленина».
Общая сумма планируемых инвестиций составляет около 1,5 млрд рублей.
Возобновление строительства должно начаться в марте 2020 года. В это время около 2507 дольщиков ждут скорейшей сдачи объектов. С ними инвестор планирует познакомиться после заключения контракта в феврале следующего года. Но на вопросы от них инвесторы обещают начать отвечать уже с января.
Группа компаний «Садовое кольцо» зарегистрирована в июне 2019 года в Красногорске. Уставной капитал, согласно сервису «Контур.Фокус», составляет 527,32 млн рублей. Учредителями является ООО «Садовое Кольцо Инвест» (95 %) и ООО «Блицпроект» (5%). В списке владельцев значатся Сергей Колунов, Светлана Белоус, Елена Колунова и Николай Ульянов.