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Глава Башкирии остался неудовлетворен достройкой проблемных домов

24 декабря 2019, 10:18
Фото: Сайт главы Башкирии
Он отчитал строителей на заседании в формате «Стройчас»

Глава Башкирии Радий Хабиров на совещании поднял вопрос достройки «проблемных» домов. Судя по всему, руководитель региона остался недоволен результатами.

В частности, его не устроила практика переноса строителями срок сдачи объектов, к примеру, в Уфе и Уфимском районе, а также в Октябрьском и Иглино. Радий Хабиров заявил, что это нужно прекращать.

По словам главы, если строители называют какие-то даты, то нужно ориентироваться именно на них. В противном случае, отметил Хабиров, дорожная карта вообще перестанет быть документом.

«Я не вижу с вашей стороны эффективной работы. <...> Все возможности для решения вопросов у вас есть», – подытожил он.

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