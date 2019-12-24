Глава Башкирии остался неудовлетворен достройкой проблемных домов

Глава Башкирии Радий Хабиров на совещании поднял вопрос достройки «проблемных» домов. Судя по всему, руководитель региона остался недоволен результатами.
В частности, его не устроила практика переноса строителями срок сдачи объектов, к примеру, в Уфе и Уфимском районе, а также в Октябрьском и Иглино. Радий Хабиров заявил, что это нужно прекращать.
По словам главы, если строители называют какие-то даты, то нужно ориентироваться именно на них. В противном случае, отметил Хабиров, дорожная карта вообще перестанет быть документом.
«Я не вижу с вашей стороны эффективной работы. <...> Все возможности для решения вопросов у вас есть», – подытожил он.