Fitch Ratings подтвердило рейтинг АО «Роснано» на уровне «BBB»

До нынешнего августа РДЭ компании находился на уровне BBB-. Но потом улучшение ее финансовых показателей дало экспертам повод повысить рейтинг этого значения. Эксперты также подтвердили краткосрочный РДЭ корпорации F2, сообщило издание newsnn.
Что касается самого рейтинга BBB, то он говорит о высокой кредитоспособности компании, низких ожиданиях по кредитным рискам, а также способности вовремя реализовывать свои финансовые обязательства.
Некоторое время назад компания разместила облигации на сумму 12 млрд рублей. При этом размер купона был рекордно низким и составлял 7,7 процента. Изначально корпорация планировала размещение облигаций на сумму в 5 млрд рублей, а ставка купона должна была составить 8,40–8,65 процента годовых. Однако высокий спрос среди инвесторов вынудил компанию расширить объем выпускаемых облигаций.
То, что это показывает высокое доверие к компании со стороны заемщиков, подтверждают и эксперты Fitch.