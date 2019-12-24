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Fitch Ratings подтвердило рейтинг АО «Роснано» на уровне «BBB»

24 декабря 2019, 11:10
Фото: rusnano.com
Эксперты агентства Fitch Ratings дали оценку долгосрочного рейтинга дефолта эмитента корпорации «РОСНАНО». В иностранной и национальной валюте этот показатель держится на уровне BBB со «стабильным» прогнозом рейтинга.

До нынешнего августа РДЭ компании находился на уровне BBB-. Но потом улучшение ее финансовых показателей дало экспертам повод повысить рейтинг этого значения. Эксперты также подтвердили краткосрочный РДЭ корпорации F2, сообщило издание newsnn.

Что касается самого рейтинга BBB, то он говорит о высокой кредитоспособности компании, низких ожиданиях по кредитным рискам, а также способности вовремя реализовывать свои финансовые обязательства.

Некоторое время назад компания разместила облигации на сумму 12 млрд рублей. При этом размер купона был рекордно низким и составлял 7,7 процента. Изначально корпорация планировала размещение облигаций на сумму в 5 млрд рублей, а ставка купона должна была составить 8,40–8,65 процента годовых. Однако высокий спрос среди инвесторов вынудил компанию расширить объем выпускаемых облигаций.

То, что это показывает высокое доверие к компании со стороны заемщиков, подтверждают и эксперты Fitch.

#Новости#Ольга Земскова#Общество
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