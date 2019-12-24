Fitch Ratings подтвердило рейтинг АО «Роснано» на уровне «BBB»

Некоторое время назад компания разместила облигации на сумму 12 млрд рублей. При этом размер купона был рекордно низким и составлял 7,7 процента. Изначально корпорация планировала размещение облигаций на сумму в 5 млрд рублей, а ставка купона должна была составить 8,40–8,65 процента годовых. Однако высокий спрос среди инвесторов вынудил компанию расширить объем выпускаемых облигаций.